Таловеров выйдет в основе Славии на матч ЛК

Украинский полузащитник Максим Таловеров выйдет в стартовом составе пражской "Славии" на поединок 1/8 финала Лиги конференций против австрийского клуба ЛАСК. Хавбек займёт место в середине поля вместе с ивуарийцем Ибрахимой Траоре.

Другой украинский футболист "Славии" Тарас Качараба остался вне заявки на эту игру. Всё из-за перебора жёлтых карточек.

Для 21-летнего Таловерова это только второй матч в основном составе своей команды в календарном году. До этого он зачастую выходил на замену после перерыва.