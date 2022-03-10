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Таловеров выйдет в основе Славии на матч ЛК

Лига конференций
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Второй матч украинца в старте в 2022-м

Таловеров выйдет в основе Славии на матч ЛК

slavia.cz

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Максим Таловеров выйдет в стартовом составе пражской "Славии" на поединок 1/8 финала Лиги конференций против австрийского клуба ЛАСК. Хавбек займёт место в середине поля вместе с ивуарийцем Ибрахимой Траоре.

Другой украинский футболист "Славии" Тарас Качараба остался вне заявки на эту игру. Всё из-за перебора жёлтых карточек.

Для 21-летнего Таловерова это только второй матч в основном составе своей команды в календарном году. До этого он зачастую выходил на замену после перерыва.

Матч "Славия" - ЛАСК начнётся в 19:45. Это первая игра двухраундового противостояния. Следить за поединком вы можете в событийном онлайне в Матч-центре UA-Футбол.

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В статье: Славия (Прага) Максим Таловеров
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