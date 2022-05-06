  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. В шаге от истории. Рома - Лестер 1:0. Видео гола, обзор матча Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В шаге от истории. Рома - Лестер 1:0. Видео гола, обзор матча Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Рома - Лестер ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.05.2022 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол

В шаге от истории. Рома - Лестер 1:0. Видео гола, обзор матча Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Жозе Моуринью может еще раз вписать свое имя в историю. У него есть шанс первым среди тренеров выиграть все три еврокубковых турнира. Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА он уже выигрывал, и вот сделал предпоследний шаг по пути к трофею Лиги Европы. Был одолен "Лестер", а впереди у "Ромы" - "Фейеноорд".

Смотрите видеообзор матча Лиги конференций "Рома" – "Лестер".

Лига Конференций. Полуфинал. Ответный матч
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Лестер" 1:0 (первый матч - 1:1)
Гол: Абрахам 11

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Лестер Сити Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде