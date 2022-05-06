В шаге от истории. Рома - Лестер 1:0. Видео гола, обзор матча Лиги конференций

Жозе Моуринью может еще раз вписать свое имя в историю. У него есть шанс первым среди тренеров выиграть все три еврокубковых турнира. Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА он уже выигрывал, и вот сделал предпоследний шаг по пути к трофею Лиги Европы. Был одолен "Лестер", а впереди у "Ромы" - "Фейеноорд".

Смотрите видеообзор матча Лиги конференций "Рома" – "Лестер".

Лига Конференций. Полуфинал. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лестер" 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Абрахам 11