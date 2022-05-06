Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В шаге от истории. Рома - Лестер 1:0. Видео гола, обзор матча Лиги конференций
Рома - Лестер ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.05.2022 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуринью может еще раз вписать свое имя в историю. У него есть шанс первым среди тренеров выиграть все три еврокубковых турнира. Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА он уже выигрывал, и вот сделал предпоследний шаг по пути к трофею Лиги Европы. Был одолен "Лестер", а впереди у "Ромы" - "Фейеноорд".
Смотрите видеообзор матча Лиги конференций "Рома" – "Лестер".
Лига Конференций. Полуфинал. Ответный матч
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Лестер" 1:0 (первый матч - 1:1)
Гол: Абрахам 11
Популярное сейчас
- Моуриньо в слезах: Это победа семьи. Абрахам: Болельщики выиграли для нас этот матч
- Президент Польши Дуда: Границы между Польшей и Украиной фактически не будет
- ЕС планирует ввести санкции против фактической женщины путина Кабаевой
- Марсель - Фейенорд. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 05.05.2022
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли