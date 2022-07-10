Первый поединок Ворсклы в ЛК будут судить швейцарцы

Первый официальный поединок "Ворсклы" в новом сезоне, да и вообще в 2022 году, против "АИК" будет судить швейцарская бригада арбитров.

Главным рефери номинально домашнего для полтавчан матча, который пройдет в Стокгольме, станет Урс Шнидер. Боковыми арбитрами будут работать Цюрхеры: Марко и Беньямин.

Шнидер однажды встречался с украинской командой. Это был товарищеский матч сборной Украины против Марокко летом 2018 года (0:0).

Отметим, что данная встреча запланирована на 21 июля. Ответный матч состоится тоже в Швеции, но в городе Сульна 27 июля.