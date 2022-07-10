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Первый поединок Ворсклы в ЛК будут судить швейцарцы

Лига конференций
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Матч состоится 21 июля

Первый поединок Ворсклы в ЛК будут судить швейцарцы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первый официальный поединок "Ворсклы" в новом сезоне, да и вообще в 2022 году, против "АИК" будет судить швейцарская бригада арбитров.

Главным рефери номинально домашнего для полтавчан матча, который пройдет в Стокгольме, станет Урс Шнидер. Боковыми арбитрами будут работать Цюрхеры: Марко и Беньямин.

Шнидер однажды встречался с украинской командой. Это был товарищеский матч сборной Украины против Марокко летом 2018 года (0:0).

Отметим, что данная встреча запланирована на 21 июля. Ответный матч состоится тоже в Швеции, но в городе Сульна 27 июля.

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В статье: Ворскла (Полтава) АИК
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