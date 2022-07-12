ЛК. Финляндия первой в этом сезоне потеряла еврокубкового представителя. Пострадала от Косово

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это шестьдесят команд, разделенных на тридцать игровых пар. В каждом противостоянии – по два матча. Победители пар выходят во второй квалификационный раунд Лиги конференций (основной путь), проигравшие прощаются с еврокубками.

Первые матчи прошли неделю назад. Базовый день ответных матчей – четырнадцатое июля. Но один поединок был сыгран раньше.

"Дрита" (Косово) – "Интер" (Турку, Финляндия) 3:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Шимоновски 2, Муйя 49, Муйя 51

Неделю назад мы писали "об успехе Финляндии", но забыли дать примечание – "локальный успех". "Дрита" в ответном матче разнесла "Интер" Турку, проложив себе путь во второй квалификационный раунд Лиги конференций, а Финляндию сделав страной, которая первой в этом еврокубковом сезоне потеряла представителя.

На первый взгляд это сенсация, ведь Косово мы привыкли называть "футбольным карликом", а Финляндию – самодостаточным участником еврокубков. Однако в Таблице коэффициентов выше находятся именно косовары, да и личный рейтинг этих клубов говорил как раз о преимуществе "Дриты". Она была сеяной при жеребьевке, поэтому просто доказала свой статус.