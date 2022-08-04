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Из состава новичка УПЛ - в основу участника ЛК. Грузинский легионер проводит за Нефтчи уже третий еврокубковый матч
В УПЛ провел шесть матчей
metalist1925.com
В третьем квалификационном раунде Лиги конференций "Нефтчи" (Азербайджан) играет против австрийского "Рапида". Примечательно, что в составе азербайджанской команды выступает бывший представитель УПЛ.
Грузин Соломон Квирквелия был призван усилить новичка чемпионата Украины "Металлист 1925". Всего за харьковчан Квирквелия отыграл шесть матчей в УПЛ и один – в Кубке Украины. Затем перешел в "Гагру", а уже оттуда переехал в Азербайджан.
Это уже третий еврокубковый матч Квирквелии за "Нефтчи". Ранее отыграл два поединка против кипрского "Ариса".
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