Из состава новичка УПЛ - в основу участника ЛК. Грузинский легионер проводит за Нефтчи уже третий еврокубковый матч

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций "Нефтчи" (Азербайджан) играет против австрийского "Рапида". Примечательно, что в составе азербайджанской команды выступает бывший представитель УПЛ.

Грузин Соломон Квирквелия был призван усилить новичка чемпионата Украины "Металлист 1925". Всего за харьковчан Квирквелия отыграл шесть матчей в УПЛ и один – в Кубке Украины. Затем перешел в "Гагру", а уже оттуда переехал в Азербайджан.

Это уже третий еврокубковый матч Квирквелии за "Нефтчи". Ранее отыграл два поединка против кипрского "Ариса".