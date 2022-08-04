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Из состава новичка УПЛ - в основу участника ЛК. Грузинский легионер проводит за Нефтчи уже третий еврокубковый матч

Лига конференций
(1 голосов)

В УПЛ провел шесть матчей

Из состава новичка УПЛ - в основу участника ЛК. Грузинский легионер проводит за Нефтчи уже третий еврокубковый матч

metalist1925.com

UA-Футбол
Новина українською

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций "Нефтчи" (Азербайджан) играет против австрийского "Рапида". Примечательно, что в составе азербайджанской команды выступает бывший представитель УПЛ.

Грузин Соломон Квирквелия был призван усилить новичка чемпионата Украины "Металлист 1925". Всего за харьковчан Квирквелия отыграл шесть матчей в УПЛ и один – в Кубке Украины. Затем перешел в "Гагру", а уже оттуда переехал в Азербайджан.

Это уже третий еврокубковый матч Квирквелии за "Нефтчи". Ранее отыграл два поединка против кипрского "Ариса".

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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