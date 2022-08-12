ЛК. Качараба в плей-офф, Лехия дожала Викингур, победа Рижской футбольной школы при участии Монзуль

Лига конференций, третий квалификационный раунд. Ответные матчи

“Антверпен” Бельгия – “Лиллестрем” Норвегия 2:0 (первый матч 3:1)

Голы: Фрай 11, Верстрате 69

Марк ван Боммел продолжает вести свою команду в групповой раунд Лиги конференций. “Антверпен” дважды с перевесом в два мяча победил норвежский “Лиллестрем”, доказав свое превосходство в классе. Но в следующем раунде “Антверпену” будет противостоять “Истанбул Башакшехир”, соперник совсем другого уровня.

“ФКСБ” Румыния – “ДАК-1904” Словакия 1:0 (первый матч 1:0)

Гол: Кордя 28

Дважды по 1:0. Румынский клуб “ФКСБ” (известный ранее как “Стяуа”) экономит на голах, но это не мешает ему побеждать. Впереди норвежский “Викинг”.

“Университатя Крайова” Румыния – “Заря” 3:0 (первый матч 0:1)

Голы: Раул Силва 5, Баярам 53, Крецу 57

“Панатинаикос” Греция – “Славия” Прага, Чехия 1:1 (первый матч 0:2)

Голы: Шпорар 58 – Юречка 90+5

Тарас Качараба провел за “Славию” полный матч. Уверенность чешского клуба в своем выходе в плей-офф пошатнулась после гола Шпорара на 58-й минуте, но “Славия” не пропустила второй, а наоборот – забила свой мяч на 90+5 минуте. В плей-офф Лиги конференции будет украинское дерби. Соперником “Славии” Качарабы будет “Ракув” Кочергина.

“Истанбул Башакшехир” Турция – “Брейдаблик” Исландия 3:0 (первый матч 3:1)

Голы: Окака 44, Туба 74, Алексич 84

В планах легенды турецкого Эмре Белозоглу не было вылета с его “Истанбулом” в третьем раунде, тем более после гостевой победы 3:1. И во втором матче турецкая команда уверенно обыграла исландцев – 3:0.

“Хибернианс” Мальта – “РФШ” Латвия 1:3 (первый матч 1:1)

Голы: Грек 71 (пен.) – Мареш 45 (пен.), Илич 78, Илич 87

У игроков мальтийского “Хибернианса” были претензии к работе Катерины Монзуль, в частности им не понравилось решение по пенальти в первом голе в свои ворота и они намекали на офсайд во втором, но как бы там не было “Рижская футбольная школа” побеждает и выходит в плей-офф.

“Слайго Роверс” Ирландия – “Викинг” Норвегия 1:0 (первый матч 1:5)

Гол: Фицджеральд 44

На 74-й минуте Лиивак (“Слайго Роверс”) не реализовал пенальти

“Викинг” решил все вопросы еще в первом матче, поэтому поражение на выезде ирландскому “Слайго Роверс” не стало для него трагедией.

“Андерлехт” Бельгия – “Пайде” Эстония 3:0 (первый матч 2:0)

Голы: Силва 62, Мурильо 72, Мурильо 75

Арендованный у “Вулверхэмптона” 20-летний форвард Фабиу Силва поучаствовал в трех голах в ворота эстонской команды “Пайде”. Сначала португальский нападающий забил сам, затем отдал ассист и наконец отметился предголевой. В рамках плей-офф “Андерлехту” будет противостоять швейцарский “Янг Бойз”.

“Арис” Греция – “Маккаби” Тель-Авив 2:1 (первый матч 0:2)

Голы: Грей 60 (пен.), Дукуре 81 – Захави 74

Удаления: Глазер 58 (“Маккаби”)

“Арис” вылетел из Лиги конференций раньше, чем этого ему хотелось. У греческой команды звездный тренер (Герман Бургос, экс-ассистент Диего Симеоне в “Атлетико”) и несколько футболистов с опытом игр в не самых слабых командах топ-5 лиг, но просто так имена в футболе не побеждают. Точнее “Арис” выиграл свой матч, но результата 2:1 для выхода в следующий раунд было мало. Гол 35-летнего форварда “Маккаби” Эрана Захави стал определяющим.

“Клаксвик” Фарерские острова – “Балкани” Косово 2:1, пен 3:4 (первый матч 2:3)

Голы: Миккельсен 56, Да Силва 89 – Красничи 83

Только серия пенальти определила лучшего в противостоянии чемпионов Косово и Фарерских островов. Лучше с 11 метров пробивала команда “Балкани” – она и сыграет в плей-офф с чемпионом Северной Македонии “Шкупи”.

“Шкендия” Северная Македония – “АИК” Швеция 1:1, пен 2:3 (первый матч 1:1)

Голы: Хасани 22 (пен.) – Аяри 56

Пенальти пробивали и “Шкендия” с “АИКом”. Шведы не забили первый и пятый удары, македонцы – второй, третий и пятый.

“Левски” Болгария – “Хамрун” Мальта 1:2, пен 1:4 (первый матч 1:0)

Голы: Цунами 90+1 – Гийомье 78, Камендзули 90+2

Драматичный вылет болгарского “Левски”. На 90+1 минуте бразильский форвард Вендерсон Цунами забил мяч, который выводил болгарскую команду в плей-офф, но сразу же мальтийский “Хамрун” забил мяч в ответ и перевел игру в овертайм. Дважды при пропущенных голах неуверенно действовал 34-летний кипер “Левски” Николай Михайлов, который в свое время был на контракте в “Ливерпуле”, “Вероне” и “Твенте”. Михайлов не помог своей команде и в серии пенальти, а вот его визави взял два удара. Сенсационный выход мальтийского “Хамруна” в плей-офф.

“Лехия” Польша – “Викингур” Исландия 4:1 (первый матч 0:1)

Голы: Ишак 32, Вельде 44, Мархвиньски 96, Соуза 119 – Джурич 90+5

Удаление: Магнуссон 110 (“Викингур”)

Когда болельщики “Леха” готовы уже были открывать шампанское, 19-летний форвард Днаиэл Джурич, который появился на поле с лавки запасных, удачно открылся в штрафной Познаня, и отправил мяч в ворота. Его результативно касание было последним в основное время, но в овертайме чемпион Польши все же смог дожать чемпиона Исландии.

“Рапид” Вена, Австрия – “Нефтчи” Азербайджан 2:0 (первый матч 1:2)

Голы: Грюлль 67, Дрейф 112

Гол Гвидо Бургшталлера в первом матче на 90+5 минуте все же оказался бесценным для “Рапида”. В ответной игре венская команда отыграла у “Нефтчи” один мяч в основное время, второй – в овертайме.

“Сент-Патрикс” Ирландия – “ЦСКА” София, Болгария 0:2 (первый матч 1:0)

Голы: Гарсес 12, Турицов 81 (пен.)

Удаление: де Нойер 90+5 (“ЦСКА”)

“Левски” вылетел, но у Болгарии остается “ЦСКА”. Столичный клуб смог взять реванш у ирландского “Сент-Патрикса” после поражения на своем поле.

“Янг Бойз” Швейцария – “КуПС” Финляндия 3:0 (первый матч 2:0)

Голы: Нсаме 3, Сьерро 35, Нсаме 57

“Янг Бойз” победил в двух матчах и доказал свое очевидное превосходство в матче с финским “КуПСом”.

“АЗ Алкмар” Нидерланды – “Данди Юнайтед” Шотландия 7:0 (первый матч 0:1)

Голы: Павлидис 21, Рейндерс 31, Павлидис 36, Рейндерс 41, Эвьен 44, де Вит 46, Лахдо 74

Все стало на свои места и в противостоянии “АЗ Алкмар” с “Данди Юнайтед”. Нидерландский клуб позволил проиграть себе в первой игре, а на своем поле отправил в ворота шотландцев семь голов на разный вкус.

“Жил Висенте” Португалия – “Рига” Латвия 4:0 (первый матч 1:1)

Голы: Музинга 16 (авт.), Вильодрес 22, Наварро 45+1, Наварро 76 (пен.)

Юрий Вакулко провел полный матч за “Ригу”, но не помог своей команде избежать крупного поражения в игре с португальским “Жил Висенте”,

“Кишварда” Венгрия – “Мольде” Норвегия 2:1 (первый матч 0:3)

Голы: Асани 14, Асани 29 – Маннсверк 69

Три украинских футболиста (Артем Одинцов, Виктор Гей и Богдан Мельник) не помогли пробиться в плей-офф и венгерской “Кишварде”. Забив два гола в первом тайме венгерская команда практически выровняла результат двух встреч, но гол Маннсверка на 69-й минуте окончательно вывел норвежцев в плей-офф.