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Университатя – Заря. 2:0. Пропускаем от 19-летнего хавбека

Лига конференций
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Уже надо отыгрываться

Университатя – Заря. 2:0. Пропускаем от 19-летнего хавбека

Фото: facebook.com/UCVOficial

Новина українською

"Заря" пропускает второй мяч в ответном противостоянии с "Университатей" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Счет по суме двух встреч – 2:1.

53' Стефан Байарам – 2:0.

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В статье: Заря (Луганск) Университатя(Румыния) Лига конференций
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