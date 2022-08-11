Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Университатя – Заря. 2:0. Пропускаем от 19-летнего хавбека
Уже надо отыгрываться
Фото: facebook.com/UCVOficial
"Заря" пропускает второй мяч в ответном противостоянии с "Университатей" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Счет по суме двух встреч – 2:1.
53' Стефан Байарам – 2:0.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Журналист: Шахтер выиграл у Динамо борьбу за лидера Зари
- Акценты. Шахтер, который мы потеряли
- Университатя - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 11 августа 2022
- ЛК. Настоящие и будущие задачи Зари, разгар процесса формирования корзин
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
Новости по теме
- 10:14 Прогнозы на футбол Университатя - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 11 августа 2022
- 21:42 Зарубежные Университатя – Заря. АУДИО онлайн трансляция 2-го матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций
- 12:50 Зарубежные Активные фланги и бережная работа с мячом. Первый матч обновленной Зари не лишен позитива
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти