Шикарный гол ножницами. Легионер Динамо помог своей команде выйти в группу Лиги конференций

Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес, выступающий на правах аренды за "Слован" сыграл решающую роль в ответном поединке плей-офф квалификации Лиги конференций против "Зриньски" (2:1). Общий счет по сумме двух матчей - 2:2.

23-летний венесуэлец открыл счет во второй тайме, но фортуна подвела его команду - в овертайме "Зриньски" сравнял счет 1:1. И когда, на 118 минуте "Слован" остался вдесятером, казалось, что судьба путевки в еврокубки уже предрешена.

Eric Ramirez scores his first ever Slovan Bratislava goal to tie up this Europa Conference League qualifier 1-1 on aggregate! ????????



Slovan must win this game, in regulation time or AET/penalties. to qualify for European competition.



