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Тренер Днепра-1 Городов: Мы уважаем АЗ, но не боимся

Лига конференций
(1 голосов)

В четверг Днепр-1 стартует в групповом раунде Лиги конференций

Тренер Днепра-1 Городов: Мы уважаем АЗ, но не боимся

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Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Валерий Городов на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги конференций с АЗ, который состоится в четверг, 8 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча Днепр-1 – АЗ Алкмаар доступны в режиме Live в нашем Telegram

– Мы знаем, что у команды АЗ есть большой опыт таких матчей. Мы знаем, что они практически каждый год играют в еврокубках. Мы знаем, что они любят позиционные атаки и держать мяч, у них хороший атакующий потенциал. Завтра для нас будет трудная игра, потому что наша команда только формируется и не имеет такого опыта. Мы уважаем команду АЗ, но не боимся.

– Как команда выдерживает такой плотный график и готов ли играть Балули?

– На счет Балули ничего не могу сказать, а команда выдерживает такой график. Надеюсь, что завтра мы это увидим. У нас тоже есть настрой, тоже нужно побеждать и набирать очки. Потому я не сомневаюсь, что завтра будет интересная игра.

– АЗ сыграл уже 11 матчей в этом сезоне, а "Днепр-1" только 4. Является ли это недостатком для днепрян и преимуществом для АЗ?

– Это преимущество для АЗ, но мы думаем иначе.

– Какие проблемы вы испытываете, живя в Кошице?

– Здесь все очень хорошо. Здесь проблем нет.

– Влияет ли война на футболистов команды?

– Все влияет. Это очень тяжело. Мы не дома, кто-то без семьи. Это очень тяжело.

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В статье: Валерий Городов АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
07.09.2022 в 21:59
Боялися ми кіпріотів. А ось голандців ніц не боїмося!
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