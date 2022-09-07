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Тренер Днепра-1 Городов: Мы уважаем АЗ, но не боимся
В четверг Днепр-1 стартует в групповом раунде Лиги конференций
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Главный тренер "
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– Мы знаем, что у команды АЗ есть большой опыт таких матчей. Мы знаем, что они практически каждый год играют в еврокубках. Мы знаем, что они любят позиционные атаки и держать мяч, у них хороший атакующий потенциал. Завтра для нас будет трудная игра, потому что наша команда только формируется и не имеет такого опыта. Мы уважаем команду АЗ, но не боимся.
– Как команда выдерживает такой плотный график и готов ли играть Балули?
– На счет Балули ничего не могу сказать, а команда выдерживает такой график. Надеюсь, что завтра мы это увидим. У нас тоже есть настрой, тоже нужно побеждать и набирать очки. Потому я не сомневаюсь, что завтра будет интересная игра.
– АЗ сыграл уже 11 матчей в этом сезоне, а "Днепр-1" только 4. Является ли это недостатком для днепрян и преимуществом для АЗ?
– Это преимущество для АЗ, но мы думаем иначе.
– Какие проблемы вы испытываете, живя в Кошице?
– Здесь все очень хорошо. Здесь проблем нет.
– Влияет ли война на футболистов команды?
– Все влияет. Это очень тяжело. Мы не дома, кто-то без семьи. Это очень тяжело.
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