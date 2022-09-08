Днепр-1 – АЗ | Дебют днепрян в Лиге конференций | Аудио онлайн матча

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок. Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 1 тура Лиги конференций между "Днепром-1" и АЗ.

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Для днепрян и их главного тренера Александра Кучера это дебютный сезон в еврокубках. Премьера оказалась неудачной: СК без шансов проиграл киприотам в Лиге Европы и понизился в Лигу конференций. Перед АЗ "Днепр-1" показал свой класс в чемпионате, где одержал две победы, в том числе над "Динамо". Пора доказывать его и на международной арене.

Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 8 сентября – в 21.55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко