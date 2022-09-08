  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Днепр-1 – АЗ | Дебют днепрян в Лиге конференций | Аудио онлайн матча
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 – АЗ | Дебют днепрян в Лиге конференций | Аудио онлайн матча

Лига конференций
(1 голосов)

Днепряне будут играть в Кошице

Днепр-1 – АЗ | Дебют днепрян в Лиге конференций | Аудио онлайн матча

Подкасти UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок. Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 1 тура Лиги конференций между "Днепром-1" и АЗ.

  • Все самые яркие моменты матча Днепр-1 – АЗ Алкмаар доступны в режиме Live в нашем Telegram

Для днепрян и их главного тренера Александра Кучера это дебютный сезон в еврокубках. Премьера оказалась неудачной: СК без шансов проиграл киприотам в Лиге Европы и понизился в Лигу конференций. Перед АЗ "Днепр-1" показал свой класс в чемпионате, где одержал две победы, в том числе над "Динамо". Пора доказывать его и на международной арене.

Аудио трансляция поединка начнется в четверг, 8 сентября – в 21.55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1 Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде