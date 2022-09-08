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Стала известна форма, в которой Днепр-1 сыграет против АЗ
Игра начнется в 22:00
Фото: СК Днепр-1
В четверг, 8 сентября, состоится матч первого тура группового раунда Лиги конференций, в котором встретятся "Днепр-1" и АЗ Алкмаар.
На традиционном утреннем заседании представителей клубов, судейского комитета, а также организаторов матча были утверждены цвета формы, в которых команды сегодня выйдут на поле. Спортклубовцы сыграют в синих футболках, а клуб из Алкмара в красных. У голкипера днепрян будет белый комплект, а у его коллеги на противоположных воротах желтый.
Напомним, матч пройдет на стадионе "Кошицкой футболовой арены" и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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