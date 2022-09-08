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Днепр 1 – АЗ Алкмар. 0:1. Все же пропускаем – Видео
Ещё есть время отыграться
Фото: scdnipro1.com.ua
"АЗ" Алкмар открыл счет в противостоянии первого тура группового этапа Лиги конференций против "СК Днепр-1".
Де Вит мощно пробил после точного паса в штрафную. Без шансов для вратаря.
63' Денни де Вит – 0:1.
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
09.09.2022 в 00:05
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alex.belogubko (одесса)
09.09.2022 в 00:04
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