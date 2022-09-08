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Днепр 1 – АЗ Алкмар. 0:1. Все же пропускаем – Видео

Лига конференций
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(1 голосов)

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Днепр 1 – АЗ Алкмар. 0:1. Все же пропускаем – Видео

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"АЗ" Алкмар открыл счет в противостоянии первого тура группового этапа Лиги конференций против "СК Днепр-1".

Де Вит мощно пробил после точного паса в штрафную. Без шансов для вратаря.

63' Денни де Вит – 0:1.

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1 Лига конференций
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
09.09.2022 в 00:05
ещё один Физрук Кучер как и Ротань --ГОНИТЕ
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alex.belogubko (одесса)
09.09.2022 в 00:04
Кучера на воздух это такой же физрук как и Ротань
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