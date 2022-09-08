Днепр-1 - АЗ 0:1. В еврокубках и дальше без побед

"Для чего создана Лига Конференций?" - вероятно, это один из тех футбольно-философских вопросов, на который долго можно искать ответ. Мы думаем, что такие турниры нужны для команд вроде "Днепра-1". Давайте прямо - теперешние днепряне вряд ли сумели бы потянуть уровень группового этапа Лиги Европы, проиграв там 5-6 игр. В ЛК все иначе - здесь и соперники попроще, и многие топы играют в квартете спустя рукава. Чем не шанс вкусить еврокубковых баталий и набраться опыта за пределами УПЛ?

Уже в первом туре "Днепру-1" предстояло сыграть против фаворита группы - голландского "АЗ". И знаете, это тоже неплохо. Коллектив Кучера столь лихо начал свой путь в новом сезоне украинского чемпионата (две победы в двух турах, в том числе разгром "Динамо"), что этим они смогли удивить многих. Теперь же следовало доказать, что и на фоне европейских соперников "Днепр-1" не даст заднюю. Кучер понимал это и сам, потому и выпустил полностью основной состав. Из неожиданностей можно отметить лишь выход юного Рубчинского, но он и ранее привлекался к играм за главную команду.

Первый тайм был небогатым на события, однако это не означает, что днепрян не за что хвалить. Видно, что наставник команды провел неплохую работу после двух поражений "АЕКу" в квалификации Лиги Европы. Сегодня в обороне номинальные хозяева действовали куда надежнее. Да, был отказ от мяча и минимальное количество опасных моментов, но видно в этом и был план. Главное - нейтрализация оппонента, остальное придет. И однажды таки пришло. Один из немногих выпадов днепрян на чужую половину завершился прострелом с фланга и ударом Гуцуляка в штангу. "АЗ", несмотря на огромный перевес во владении, таким похвастаться не мог. Жиденькие два удара в сторону Валефа за 45 минут - вот и все достижения голландского клуба.

Во втором тайме изначальный сценарий не претерпел серьезных изменений. Днепряне продолжали стараться играть слаженно и компактно у своих ворот, "АЗ" постоянно ударялся об оборону украинского команды. Взвинтить темп и заставить стороны действовать могла лишь одна вещь - забитый гол. И к середине второго тайма обе стороны соорудили по одному эпизоду. Первыми в атаку полезли днепряне - навес с левого крыла от Амаша нашел голову Гуцуляка, однако Алексей пробил точно в руки киперу гостей. А жаль... К слову, это был первый удар в створ на две команды! Спустя буквально две минуты случился второй и на этот раз голевой. Свеженький Сигавара спустя минуту после появления ускорился на правом фланге, оторвался от оппонента, а после идеально прострелил в штрафную. Стоящий там де Вит оторвался от Адамюка и спокойно замкнул передачу в пустой угол - 0:1.

Пропущенный гол не оставлял выбора коллективу Кучеру - нужно было активизироваться и усиленно атаковать, дабы избежать очередного поражения в Европе. Конечно днепряне стали чаще встречаться с мячом на половине соперника, но здесь свою роль сыграл опыт и готовность соперника. "АЗ" - одна из лучших команд Эредивизии по количеству пропущенных, а потому попытки днепрян так и не смогли застать их врасплох. Появление Назаренко и дебют Балули положение не исправили, а уже в компенсированное время украинский клуб мог пропускать второй, но здесь был надежен Валеф.

Если говорить в целом, то "Днепр-1" провел неплохой матч с точки зрения оборонительных действий, хоть и однажды упустил проход соперника, который и стоил им набранных балов. Да, впереди днепряне сыграли серо и скучно, но вероятно расчет Кучера был на другое. И по сравнении с двумя прошлыми европейскими играми против "АЕКа", сегодня "Днепр-1" смотрелся куда лучше. Возможно скоро их будет ожидать первая еврокубковая ничья.

ЛК, Группа Е. 1-й тур

7 сентября, Кошице, "Кошицкая футбольная арена"

СК Днепр-1 - АЗ 0:1

Гол: Дани де Вит 63

СК Днепр-1: Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Габриэль Бузанелло, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк, Янис Амаш (Александр Назаренко 69), Руслан Бабенко (Артём Громов 84), Валентин Рубчинский (Игорь Когут 78), Александр Сваток (Владимир Танчик 78), Александр Пихалёнок (Фарес Балули 69)

АЗ: Хоби Верхюлст, Пантелис Хацидиакос (Юкинари Сугавара 62), Милош Керкез (Меес де Вит 62), Тиджани Рейндерс, Йенс Одгор (Майкель Лахдо 62), Хокон Эвьен, Майрон ван Бредероде, Йорди Класи, Максим Деккер, Дани де Вит, Сэм Беукема