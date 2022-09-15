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Аполлон – Днепр-1. 0:1. Есть быстрый гол – Видео
Самый молодой автор гола "Днепра-1" в еврокубках
Фото: scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" открыл счет во втором туре группового этапа Лиги конференций против "Аполлона". Отличился Валентин Рубчинский.
20-летний Валентин стал самым молодым автором забитого мяча "Днепра-1" в еврокубках. Это второй гол команды из Днепра в еврокубках.
11' Валентин Рубчинский – 0:1.
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