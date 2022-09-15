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Аполлон – Днепр-1. 0:1. Есть быстрый гол – Видео

Лига конференций
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Самый молодой автор гола "Днепра-1" в еврокубках

Аполлон – Днепр-1. 0:1. Есть быстрый гол – Видео

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" открыл счет во втором туре группового этапа Лиги конференций против "Аполлона". Отличился Валентин Рубчинский.

20-летний Валентин стал самым молодым автором забитого мяча "Днепра-1" в еврокубках. Это второй гол команды из Днепра в еврокубках.

11' Валентин Рубчинский – 0:1.

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В статье: Аполлон (Кипр) СК Днепр-1 Валентин Рубчинский Лига конференций
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