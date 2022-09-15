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Аполлон – Днепр-1. 0:3. Довбик делает дубль – Видео

Лига конференций
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(4 голосов)

Разгром

Аполлон – Днепр-1. 0:3. Довбик делает дубль – Видео

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" делает счет разгромным в матче второго тура ЛК против "Аполлона". Артем Довбик делает дубль.

Передачу на этот мяч отдал уже не Рубчинский, а Бусанелло.

45' Артем Довбик – 0:3.

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В статье: Аполлон (Кипр) Артем Довбик СК Днепр-1 Лига конференций
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
15.09.2022 в 21:48
Поздравляю. Днепр с 1й победой. в ЛК...так держать. курс. на Весну.
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