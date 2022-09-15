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Аполлон – Днепр-1. 0:3. Довбик делает дубль – Видео
Разгром
Фото: scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" делает счет разгромным в матче второго тура ЛК против "Аполлона". Артем Довбик делает дубль.
Передачу на этот мяч отдал уже не Рубчинский, а Бусанелло.
45' Артем Довбик – 0:3.
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
15.09.2022 в 21:48
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