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Матч Днепр-1 – Вадуц обслужит хорватская бригада судей

Лига конференций
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Главный арбитр - Фран Йович

Матч Днепр-1 – Вадуц обслужит хорватская бригада судей

Фото: Vladimir Dugandžić

Новина українською

УЕФА определил бригаду арбитров, которая будет работать на матче третьего тура группового раунда Лиги Конференций СК "Днепр-1" – "Вадуц".

Главным арбитром поединка станет 38-летний хорват Фран Йович из Загреба. На линии ему помогут соотечественники Хрвое Радич и Лука Пушич. Обязанности четвертого рефери исполнит Дарио Бел.

Напомним, поединок состоится в четверг, 6 октября, на "Кошицкой футболовой арене". Начало игры – в 19.45 по киевскому времени.

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В статье: Вадуц СК Днепр-1
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Источник:
uefa

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