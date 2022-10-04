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Матч Днепр-1 – Вадуц обслужит хорватская бригада судей
Главный арбитр - Фран Йович
Фото: Vladimir Dugandžić
УЕФА определил бригаду арбитров, которая будет работать на матче третьего тура группового раунда Лиги Конференций СК "Днепр-1" – "Вадуц".
Главным арбитром поединка станет 38-летний хорват Фран Йович из Загреба. На линии ему помогут соотечественники Хрвое Радич и Лука Пушич. Обязанности четвертого рефери исполнит Дарио Бел.
Напомним, поединок состоится в четверг, 6 октября, на "Кошицкой футболовой арене". Начало игры – в 19.45 по киевскому времени.
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