Матч Днепр-1 – Вадуц обслужит хорватская бригада судей

УЕФА определил бригаду арбитров, которая будет работать на матче третьего тура группового раунда Лиги Конференций СК "Днепр-1" – "Вадуц".

Главным арбитром поединка станет 38-летний хорват Фран Йович из Загреба. На линии ему помогут соотечественники Хрвое Радич и Лука Пушич. Обязанности четвертого рефери исполнит Дарио Бел.

Напомним, поединок состоится в четверг, 6 октября, на "Кошицкой футболовой арене". Начало игры – в 19.45 по киевскому времени.