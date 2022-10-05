Тренер Днепра-1 Городов: Вадуц – старожил в еврокубках, нам будет завтра сложно

Тренер " Днепра-1 " Валерий Городов на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги конференций с "Вадуцом".

- "Вадуц" – старожил в еврокубках. Они каждый год играют в евротурнирах. То, что они прошли такие команды, как "Коньяспор" и "Рапид" говорит о многом. Это амбициозная, добротная, квалифицированная команда, и нам будет завтра сложно. Но мы идем шаг за шагом и каждая игра для нас есть опыт. Надеюсь, что завтра у нас будет хорошее настроение.

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– В каком состоянии команда и есть ли те, кто не сможет завтра сыграть?

– Да, у некоторых игроков есть повреждения, но до матча еще сутки, так что завтра увидим.

– Стоит ли задача перед клубом победить в УПЛ и Лиге Конференций?

– Мы в каждой игре надеемся на победу и идем шаг за шагом, от матча к матчу.