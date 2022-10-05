  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Тренер Днепра-1 Городов: Вадуц – старожил в еврокубках, нам будет завтра сложно
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Днепра-1 Городов: Вадуц – старожил в еврокубках, нам будет завтра сложно

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Тяжелый будет матч

Тренер Днепра-1 Городов: Вадуц – старожил в еврокубках, нам будет завтра сложно

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Тренер "Днепра-1" Валерий Городов на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги конференций с "Вадуцом".

- "Вадуц" – старожил в еврокубках. Они каждый год играют в евротурнирах. То, что они прошли такие команды, как "Коньяспор" и "Рапид" говорит о многом. Это амбициозная, добротная, квалифицированная команда, и нам будет завтра сложно. Но мы идем шаг за шагом и каждая игра для нас есть опыт. Надеюсь, что завтра у нас будет хорошее настроение.

  • Все самые яркие моменты матча Днепр-1 - Вадуц доступны в режиме Live в нашем Telegram

– В каком состоянии команда и есть ли те, кто не сможет завтра сыграть?

– Да, у некоторых игроков есть повреждения, но до матча еще сутки, так что завтра увидим.

– Стоит ли задача перед клубом победить в УПЛ и Лиге Конференций?

– Мы в каждой игре надеемся на победу и идем шаг за шагом, от матча к матчу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валерий Городов Вадуц СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Дніпро-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде