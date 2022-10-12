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Россияне, вон: Литва не пустила защитника Пюника на матч против Жальгириса

Лига конференций
(1 голосов)

Изоляция нарастает

Россияне, вон: Литва не пустила защитника Пюника на матч против Жальгириса

Фото: wikipedia.org/ автор неизвестен

Новина українською

Литовские пограничники не пропустили российского защитника "Пюника" Михаила Коваленко на матч Лиги конференций против "Жальгириса".

Вторжение в Украине - вот единственная причина. С 19 сентября в Литву россиян не пропускают даже при наличии шенгенской визы; исключения делаются только для дипломатов и работников международных перевозок.

Как сообщает Metaratings, это уже второй подобный случай в текущем евросезоне. Ранее поляки не пропустили на матч против "Леха" форварда израильского "Хапоэля Беер Шева" Магомеда-Шапи Сулейманова.

Напомним, российские клубы в текущем розыгрыше еврокубков не участвуют; также УЕФА отстранила страну-агрессора от отбора на следующий чемпионат Европы.

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В статье: Жальгирис (Вильнюс) Пюник (Ереван)
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Источник:
Metaratings

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
12.10.2022 в 01:12
Клас!
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0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.10.2022 в 00:41
Русня має грати в чемпіонаті тундри з вигризання брюкви з мерзлоти )
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