Россияне, вон: Литва не пустила защитника Пюника на матч против Жальгириса

Литовские пограничники не пропустили российского защитника "Пюника" Михаила Коваленко на матч Лиги конференций против "Жальгириса".

Вторжение в Украине - вот единственная причина. С 19 сентября в Литву россиян не пропускают даже при наличии шенгенской визы; исключения делаются только для дипломатов и работников международных перевозок.

Как сообщает Metaratings, это уже второй подобный случай в текущем евросезоне. Ранее поляки не пропустили на матч против "Леха" форварда израильского "Хапоэля Беер Шева" Магомеда-Шапи Сулейманова.

Напомним, российские клубы в текущем розыгрыше еврокубков не участвуют; также УЕФА отстранила страну-агрессора от отбора на следующий чемпионат Европы.