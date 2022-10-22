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Уволен главный тренер сборной Северной Ирландии. Он выиграл меньше четверти матчей
При нем команда проигрывала в том числе и сборной Украины
Фото: Irish Football Association
Главный тренер сборной Северной Ирландии Иан Бараклаф был уволен со своей должности. Контракт менеджера действовал до 30 июня 2024 года. Назначен же он был еще летом 2020 года.
Бараклафу удалось выиграть лишь шесть из 28 матчей, которые он провел на посту. Таким образом, его процент побед составляет лишь 21.43%, менее четверти всех игр. Более того, за последние семь матчей он сумел победить лишь однажды – Косово со счетом 2:1.
Именно при нем сборная Северной Ирландии вылетела из дивизиона В Лиги Наций УЕФА в сезоне 2020/21. Команда также не сумела отобраться ни на ЕВРО-2021, ни на ЧМ-2022.
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