Сарапий: Уже хотим поскорее вклиниться в возобновление этого сезона

Защитник " Днепра-1 " Эдуард Сарапий поделился ожиданиями от матча плей-офф раунда Лиги конференций против АЕКа.

– Какая сейчас атмосфера в команде? Как чувствуют себя ребята?

– Хорошо чувствуют, все готовятся к матчу. У нас все отлично. Для нас это будет только первая официальная игра после продолжительного перерыва. Мы очень ждем этого матча и уже хотим поскорее вклиниться в возобновление этого сезона.