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Сарапий: Уже хотим поскорее вклиниться в возобновление этого сезона
Уже в четверг Днепр-1 сыграет с кипрским АЕКом
scdnipro1.com.ua
Защитник "
– Какая сейчас атмосфера в команде? Как чувствуют себя ребята?
– Хорошо чувствуют, все готовятся к матчу. У нас все отлично. Для нас это будет только первая официальная игра после продолжительного перерыва. Мы очень ждем этого матча и уже хотим поскорее вклиниться в возобновление этого сезона.
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Источник:СК Дніпро-1
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