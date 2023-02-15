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Сарапий: Уже хотим поскорее вклиниться в возобновление этого сезона

Лига конференций
(1 голосов)

Уже в четверг Днепр-1 сыграет с кипрским АЕКом

Сарапий: Уже хотим поскорее вклиниться в возобновление этого сезона

scdnipro1.com.ua

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Защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий поделился ожиданиями от матча плей-офф раунда Лиги конференций против АЕКа.

– Какая сейчас атмосфера в команде? Как чувствуют себя ребята?

– Хорошо чувствуют, все готовятся к матчу. У нас все отлично. Для нас это будет только первая официальная игра после продолжительного перерыва. Мы очень ждем этого матча и уже хотим поскорее вклиниться в возобновление этого сезона.

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В статье: АЕК (Афины) СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
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Источник:
СК Дніпро-1

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