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Кучер: Новички Днепра-1 еще притираются, но дальше будет лучше

Лига конференций
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Наставник днепрян прокомментировал поражение от АЕК

Кучер: Новички Днепра-1 еще притираются, но дальше будет лучше

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал поражение от АЕК Ларнака (0:1) в первом матче плей-офф Лиги конференций. Слова наставника приводит официальный сайт днепрян.

– Вы уже неоднократно играли с АЕКом. Насколько поменялась команда? И показалось, что в конце матча вы замены производили достаточно хаотично.

– Мы понимали, что соперник будет нас прессинговать, они будут раскрываться, бежать вперед, а мы за счет контроля мяча станем создавать себе пространство и атаковать. Что касается замен, то они не были хаотичны.

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Почему вы решили, что они такими были? Нормальные были замены. Надо было усилить игру, когда мы уже проигрывали – выпустили агрессивного Когута и Назаренко вперед. Думаю, что это были равноценные замены, потому что было повреждение у Довбика, а Пихаленок уже набегался на исходе матча, поэтому нужно было их заменить и выпустить свежие силы в игру.

– Как бы вы оценили игру новичков команды – Пеглоу и Хайнера?

– Я не могу сказать, что они плохо сыграли. Конечно, это новые игроки, которые с нами не так давно и они еще притираются к коллективу и нашей игре. Им нужно будет понять наши принципы. Считаю, что дальше будет лучше.

– АЕК выиграл уже очередной матч у украинской команды. На ваш взгляд, это так упал уровень украинских команд?

– Я не скажу, что упал уровень. Сейчас мы с ними встречались, когда соперник находится, как говорят в сезоне, имеет беспроигрышную серию и в целом очень хорошо смотрится. Мы не играли официальных матчей очень давно, поэтому играть первый матч против такого соперника было достаточно тяжело, – сказал Кучер.

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В статье: Александр Кучер АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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caso47
17.02.2023 в 08:50
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил
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