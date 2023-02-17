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Кучер: Новички Днепра-1 еще притираются, но дальше будет лучше
Наставник днепрян прокомментировал поражение от АЕК
Фото: СК Дніпро-1
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал поражение от АЕК Ларнака (0:1) в первом матче плей-офф Лиги конференций. Слова наставника приводит официальный сайт днепрян.
– Вы уже неоднократно играли с АЕКом. Насколько поменялась команда? И показалось, что в конце матча вы замены производили достаточно хаотично.
– Мы понимали, что соперник будет нас прессинговать, они будут раскрываться, бежать вперед, а мы за счет контроля мяча станем создавать себе пространство и атаковать. Что касается замен, то они не были хаотичны.
Почему вы решили, что они такими были? Нормальные были замены. Надо было усилить игру, когда мы уже проигрывали – выпустили агрессивного Когута и Назаренко вперед. Думаю, что это были равноценные замены, потому что было повреждение у Довбика, а Пихаленок уже набегался на исходе матча, поэтому нужно было их заменить и выпустить свежие силы в игру.
– Как бы вы оценили игру новичков команды – Пеглоу и Хайнера?
– Я не могу сказать, что они плохо сыграли. Конечно, это новые игроки, которые с нами не так давно и они еще притираются к коллективу и нашей игре. Им нужно будет понять наши принципы. Считаю, что дальше будет лучше.
– АЕК выиграл уже очередной матч у украинской команды. На ваш взгляд, это так упал уровень украинских команд?
– Я не скажу, что упал уровень. Сейчас мы с ними встречались, когда соперник находится, как говорят в сезоне, имеет беспроигрышную серию и в целом очень хорошо смотрится. Мы не играли официальных матчей очень давно, поэтому играть первый матч против такого соперника было достаточно тяжело, – сказал Кучер.
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