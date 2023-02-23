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Довбик не выйдет. Стартовые составы команд на матч Днепр-1 - АЕК Ларнака
Стартовые составы команд
scdnipro1.com.ua
Сегодня, 23 февраля, "
Начнется матч в 19:45, и команды уже огласили стартовые составы на поединок:
Днепр-1: Валеф, Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш, Рубчинский, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Пеглоу, Гуцуляк
Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Кононов, Горбунов, Когут, Назаренко, Танчик
АЕК: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Росалес, Густаву, Яколиш, Ойер, Фараж, Лопеш
Запасные: Тумбас, Сталианидис, Гонсалес, Касас, Тричковски, Энлезу, Кипрос, Наум, Андреу, Мамас, Николич
Главная новость данной новости - лидер днепрян Артем Довбик вне заявки на матч из-за травмы.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также доступна аудиотрансляция матча на Youtube.
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