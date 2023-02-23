Довбик не выйдет. Стартовые составы команд на матч Днепр-1 - АЕК Ларнака

Сегодня, 23 февраля, " Днепр-1 " проведет свой ответный (условно домашний) матч плей-офф раунда Лиги конференций против кипрского АЕКа. Первый поединок на Кипре закончился поражением днепрян 0:1.

Начнется матч в 19:45, и команды уже огласили стартовые составы на поединок:

Днепр-1: Валеф, Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш, Рубчинский, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Пеглоу, Гуцуляк

Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Кононов, Горбунов, Когут, Назаренко, Танчик

АЕК: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Росалес, Густаву, Яколиш, Ойер, Фараж, Лопеш

Запасные: Тумбас, Сталианидис, Гонсалес, Касас, Тричковски, Энлезу, Кипрос, Наум, Андреу, Мамас, Николич

Главная новость данной новости - лидер днепрян Артем Довбик вне заявки на матч из-за травмы.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также доступна аудиотрансляция матча на Youtube.