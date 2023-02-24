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Дальше без представителей Украины. Определились все участники 1/8-й финала Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

К победителям групп присоединились победители раунда плей-офф

Дальше без представителей Украины. Определились все участники 1/8-й финала Лиги конференций

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи стыкового раунда плей-офф Лиги конференций. По итогам восемь победителей присоединились к восьми командам, которые осенью выиграли свои группы. Эти 16 участников сформируют 1/8-ю финала турнира.

Пары будут определены на жеребьевке по принципу сеяных (победители групп) и не сеяных команд (победители раунда плей-офф).

Все участники 1/8-й финала Лиги конференций

Сеяне:

  • "Башакшехир" (Турция);
  • "Сивасспор" (Турция);
  • "Вильярреал" (Испания);
  • АЗ (Нидерланды);
  • "Вест Хэм" (Англия);
  • "Ницца" (Франция);
  • "Слован" (Словакия);
  • "Юргорден" (Швеция).

Не сеянные:

  • "Фиорентина" (Италия);
  • "Лацио" (Италия);
  • "Базель" (Швейцария);
  • "Андерлехт" (Бельгия);
  • АЕК (Ларнака, Кипр);
  • "Гент" (Бельгия);
  • "Шериф" (Молдова);
  • "Лех" (Польша).

Жеребьевка состоится 24.02.2023 в 14:00.

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В статье: 1/8 финала Лига конференций
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