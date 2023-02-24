Лига конференций
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Дальше без представителей Украины. Определились все участники 1/8-й финала Лиги конференций
К победителям групп присоединились победители раунда плей-офф
scdnipro1.com.ua
Состоялись все матчи стыкового раунда плей-офф Лиги конференций. По итогам восемь победителей присоединились к восьми командам, которые осенью выиграли свои группы. Эти 16 участников сформируют 1/8-ю финала турнира.
Пары будут определены на жеребьевке по принципу сеяных (победители групп) и не сеяных команд (победители раунда плей-офф).
Все участники 1/8-й финала Лиги конференций
Сеяне:
- "Башакшехир" (Турция);
- "Сивасспор" (Турция);
- "Вильярреал" (Испания);
- АЗ (Нидерланды);
- "Вест Хэм" (Англия);
- "Ницца" (Франция);
- "Слован" (Словакия);
- "Юргорден" (Швеция).
Не сеянные:
- "Фиорентина" (Италия);
- "Лацио" (Италия);
- "Базель" (Швейцария);
- "Андерлехт" (Бельгия);
- АЕК (Ларнака, Кипр);
- "Гент" (Бельгия);
- "Шериф" (Молдова);
- "Лех" (Польша).
Жеребьевка состоится 24.02.2023 в 14:00.
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