Дальше без представителей Украины. Определились все участники 1/8-й финала Лиги конференций

Состоялись все матчи стыкового раунда плей-офф Лиги конференций. По итогам восемь победителей присоединились к восьми командам, которые осенью выиграли свои группы. Эти 16 участников сформируют 1/8-ю финала турнира.

Пары будут определены на жеребьевке по принципу сеяных (победители групп) и не сеяных команд (победители раунда плей-офф).

Все участники 1/8-й финала Лиги конференций

Сеяне:

"Башакшехир" (Турция);

"Сивасспор" (Турция);

"Вильярреал" (Испания);

АЗ (Нидерланды);

"Вест Хэм" (Англия);

"Ницца" (Франция);

"Слован" (Словакия);

"Юргорден" (Швеция).

Не сеянные:

"Фиорентина" (Италия);

"Лацио" (Италия);

"Базель" (Швейцария);

"Андерлехт" (Бельгия);

АЕК (Ларнака, Кипр);

"Гент" (Бельгия);

"Шериф" (Молдова);

"Лех" (Польша).

Жеребьевка состоится 24.02.2023 в 14:00.