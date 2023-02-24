Главный тренер АЕКа: Отсутствие Довбика у Днепра-1 повлияло на игру

Главный тренер АЕКа Хосе Луис Ольтра прокомментировал победу своей команды в двухматчевом противостоянии над "Днепром-1" в 1/16 Лиги конференций.

– Я очень счастлив, что нам удалось сегодня удержать положительный результат и пройти в следующий раунд, потому что сегодня действительно исторический день для всех: и для игроков, и для персонала, и для болельщиков, и для тренеров, и для журналистов, и для всего Кипра. Игроки провели матч очень хорошо, и я хочу их поблагодарить за невероятную игру. Нам было тяжело в нескольких моментах. Их было буквально два-три, но мы сумели выйти из под прессинга и продемонстрировать свою игру. Также хочу сказать, что в первую очередь мы посвящаем наш результат болельщикам, приехавшим сегодня в Кошице.

Что касается "Днепра-1", то их защита была очень плотной и у нас было мало моментов, после которых можно было бы забить гол. Кроме того, после нескольких опасных атак нам не хватало завершающего паса, чтобы состоялся голевой момент. В "Днепре-1" отличные игроки, высококвалифицированные профессионалы и отсутствие Артема Довбика сегодня повлияло на игру, ведь он звездный форвард. Желаю этому коллективу в будущем удачи. На самом деле сегодня особый день и для меня, и для всех киприотов - мы прошли в следующий раунд Лиги Конференций.

– Какие ваши ощущения после этого исторического достижения, ведь для вас это только первый сезон в еврокубках? Как это будете праздновать?

– Честно говоря, живу как в мечте. Пожалуй, еще не пришло осознание того, что мы сделали, но в первую очередь нужно поблагодарить игроков за это невероятное выступление. Они выложились на максимум, отдают все и дерутся как воины. Они делают очень серьезную работу, за что я благодарен. Моя же цель помочь им настроить свои идеи, где-нибудь подсказать. Теперь все наши мысли о следующем матче, и для меня игра с "Аполлоном" не менее важна, чем сегодняшняя. Нам нужно продолжить этот путь и придерживаться положительной волны.

– Чего ждете от жеребьевки?

– Хотел бы увидеть "Вильярреал", и не просто потому, что это сильная команда, а потому что это часть моей семьи – это испанский клуб. Отмечу и "Вест Хэм" – сильнейший клуб из Англии. Но скажу, что и с "Днепром-1" было тяжело играть, ведь мы знаем, какие сильные профессионалы там играют, но они сейчас проходят через тяжелую ситуацию в их стране. Для нас все соперники будут трудными, но мы будем стремиться пройти в следующий раунд, – цитирует Ольтра официальный сайт "Днепра-1".