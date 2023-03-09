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Максим Коваль против представителя Лиги 1. Шериф - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Шериф - Ницца: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexander Hassenstein - UEFA/UEFA
Довольно интересная пара сформировалась в 1/8-й финала Лиги конференций. "Шериф" впервые в своей истории прошел хотя бы одного соперника в весенней стадии на вылет еврокубков, наткнувшись дальше на "Ниццу", остающуюся последним французским представителем на международной арене.
Пикантности добавляет тот факт, что в основном составе "Шерифа" выйдет украинец Максим Коваль. Матч начнется в 19.45. Прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
09.03.2023. Лига конференций
"Шериф" 19:45 "Ницца"
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