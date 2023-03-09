Коваль пропустил, но не привез. Шериф - Ницца 0:1. Видео гола, обзор матча

У Франции, страны из топ-5 Таблицы коэффициентов, уже на стадии 1/8-ой финала европейских турниров остался только один представитель. Этот представитель – это "Ницца", которая сегодня играла на поле "Шерифа". Победила. Максим Коваль не помог молдавской команде, хотя ничего не привез. Пропущенный гол – точно не его вина.

Смотрите видеообзор матча Лиги конференций "Шериф" – "Ницца".

1/8 финала Лиги конференций. Кишинев. "Зимбру"

"Шериф" - "Ницца" - 0:1

Гол: Амрауи, 45+3