Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коваль пропустил, но не привез. Шериф - Ницца 0:1. Видео гола, обзор матча
Шериф - Ницца ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.03.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У Франции, страны из топ-5 Таблицы коэффициентов, уже на стадии 1/8-ой финала европейских турниров остался только один представитель. Этот представитель – это "Ницца", которая сегодня играла на поле "Шерифа". Победила. Максим Коваль не помог молдавской команде, хотя ничего не привез. Пропущенный гол – точно не его вина.
Смотрите видеообзор матча Лиги конференций "Шериф" – "Ницца".
1/8 финала Лиги конференций. Кишинев. "Зимбру"
"Шериф" - "Ницца" - 0:1
Гол: Амрауи, 45+3
Популярное сейчас
- Шахтер - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Ракицкий, Топалов и Крыськив в старте Шахтера на Фейеноорд
- Си Цзиньпин ставит на РФ. Японские СМИ объяснили происхождение и суть "мирного" плана Китая
- Лига конференций. Лацио – АЗ 1:2. Видео гола и обзор матча
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
Новости по теме
- 23:32 Зарубежные Ницца советует своим болельщикам не ехать в Молдову на матч ЛК с Шерифом
- 08:49 Украинские Англия стала второй страной в истории Таблицы коэффициентов, которая выбила более ста баллов за один цикл
- 09:15 Украинские Кризис Ла Лиги или прорыв АПЛ? Впервые за последние девять лет Англия стала лидером в Таблице коэффициентов