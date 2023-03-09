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Коваль пропустил, но не привез. Шериф - Ницца 0:1. Видео гола, обзор матча

Лига конференций
(1 голосов)

Шериф - Ницца ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.03.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол

Коваль пропустил, но не привез. Шериф - Ницца 0:1. Видео гола, обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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У Франции, страны из топ-5 Таблицы коэффициентов, уже на стадии 1/8-ой финала европейских турниров остался только один представитель. Этот представитель – это "Ницца", которая сегодня играла на поле "Шерифа". Победила. Максим Коваль не помог молдавской команде, хотя ничего не привез. Пропущенный гол – точно не его вина.

Смотрите видеообзор матча Лиги конференций "Шериф" – "Ницца".

1/8 финала Лиги конференций. Кишинев. "Зимбру"
"Шериф" - "Ницца" - 0:1
Гол: Амрауи, 45+3

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В статье: Шериф (Тирасполь) Ницца
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