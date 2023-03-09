ЛК. Ницца пробила Коваля, Субмарина чуть не утонула в Брюсселе, гроза украинцев наконец проиграла

Гроза всех украинских клубов АЕК Ларнака дома абсолютно спокойно и без вариантов проиграл инертному варианту "Вест Хэма".

Да, у киприотов было владение и даже несколько ударов, но что такое реализация? Это класс. А он у "Молотобойцев" намного выше, что не словом, а делом доказал Микейл Антонио. У ямайца сегодня было три момента, и дважды он пробил как надо (еще раз - в штангу).

Особенно ценным для эстетов получился второй гол Антонио - такая подкрутка из-за пределов штрафной сделала бы честь Роналдиньо.

И знаете, что самое смешное? Дэвид Мойес смотрел это все с настолько кислом лицом, что было ясно - думает он вовсе не о Ларнаке, а о текущем 16-м месте в АПЛ.

1/8 финала Лиги конференций. Ларнака. "Георгиос Карапатакис"

АЕК Ларнака - "Вест Хэм" - 0:2

Голы: Антонио, 36, 45+1

"Вест Хэм": Ареоля - Керер, Зума, Агер, Кресуэлл - Даунс, Райс (Соучек, 60) - Форнальс (Корне, 83), Лансини (Пакета, 77), Бенрама (Боуэн, 60) - Антонио (Скамакка, 60)

Далеко не лучший матч провела "Ницца", но все равно победила. "Шериф" сам подарил французам этот успех.

Во втором тайме Тапсоба не использовал очень удобный момент. Также в перекладину угодил мяч после удара-навеса от Зохури.

У "Орлят" мяч тоже один раз попал в каркас - его туда отправил Данте головой. Но, в то же время, "Ницца" также забила и гол - отличился фееричным ударом с острого угла Амрауи. Наш Макс Коваль не виноват, слишком крутая траектория.

Способен ли "Шериф" навязать борьбу на "Альянц Ривьера"? Вряд ли, но и пропасти в классе между командами сегодня не было. А это уже успех для молдаван.

1/8 финала Лиги конференций. Кишинев. "Зимбру"

"Шериф" - "Ницца" - 0:1

Гол: Амрауи, 45+3

"Ницца": Шмейхель - Лотомба (Аталь, 79), Ндайишимийе, Тодибо, Данте, Амрауи - Росарио, Будауи (Бека-Бека, 79), Тюрам (Браими, 79) - Лаборд (Буанани, 79), Моффи

"Подводники" выпустили на середняка бельгийской лиги запасных защитников и абсолютного дебютанта Паскуаля в центре нападения. Сразу видно отношение, правда?

В итоге матч получился равным, на каждый момент "Вильярреала" хозяева отвечали своим. Лишь с выходом Жерара Морено гости смогли, как ожидалось, прижать "Андерлехт" и заставить страдать, но победить все равно не вышло.

Касательно голов, то все шло через Тригейроса. Он замкнул навес Чуквезе и открыл счет в первом тайме, а во втором ошибся, подарил мяч сопернику, чем помог Дрейеру с 25 метров пробить Рейну. Мог Пепе сыграть и лучше, но 40 лет человеку - возраст берет свое.

Как резюме - очевидно, что "Вильярреал" сильнее, но его проход в следующий раунд будет зависеть от состава, который Кике Сетьен (или не он, все может быть) выберет на ответный матч. Резерв может и не сдюжить.

1/8 финала Лиги конференций. Брюссель. "Лотто Парк"

"Андерлехт" - "Вильярреал" - 1:1

Голы: Дрейер, 57 - Тригейрос, 28

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Манди, Куэнка, Мохика - Тригейрос, Парехо, Баэна (Ло Чельсо, 74) - Чуквезе (Пино, 58), Паскуаль (Жерар Морено, 58), Моралес (Жексон, 74)