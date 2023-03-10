ЛК. Уверенный Лех, Барак выручил Фиалок, Базель не обыграл двух ветеранов

Обе команды идут вне ТОП-10 в своих собственных лигах, поэтому и футбол мы увидели не самого высокого уровня.

Конечно, итальянцы были лучше. Уже на старте Йович почти внес мяч в сетку, но защитник успел первым, а "удар скорпиона" от Кастровильи пришелся в перекладину.

За этим последовало длительное затишье на борьбу, карточки и прочую нудятину, и лишь в середине второй половины команды снова вспомнили про ворота. Турки ударили первыми - Гутас после углового потряс каркас. Ну, а не забиваешь ты…

В общем, Антонин Барак вышел со скамейки и мощно положив корпус вколотил мяч в ворота в суматохе после стандарта. Все по делу, заслужили - хоть и не впечатлили.

1/8 финала Лиги конференций. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Сивасспор" - 1:0

Гол: Барак, 69

Здесь все в одни ворота. У шведов сейчас межсезонье, и так они и сыграли - вяло, медленно, неинтересно. Поляки переиграли их по всем компонентам.

Счет в первом тайме открыл центрбек Милич после навеса со штрафного, а удвоил в концовке вышедший со скамейки Мархвинский - ему помогла безалаберность "Юргордена" в его собственной штрафной.

Тут вариантов всего два - или шведы внезапно оживут за неделю, или они вылетели. "Лех" вовсе не идеален и идет лишь 3-м в Экстракласе, но сегодня он играл с преимуществом.

1/8 финала Лиги конференций. Познань. "Стадион Познань"

"Лех" - "Юргорден" - 2:0

Голы: Милич, 39, Мархвинский, 82

Веселый матч, в котором омолодившийся, но все еще кризисный "Базель" не обыграл двух заслуженных ветеранов - Юрая Куцку и Владимира Вайсса.

В итоге на счету 33-летнего Вайсса сразу две результативных передачи, Куцка принял участие в обеих голевых атаках, а гол Медведева - к слову, чеха, а не русского или белоруса - непременно облетит все хайлайты; очень круто попал.

Думается, в Братиславе заруба будет та еще; команды примерно равны по классу, а в таких случаях все решают детали.

1/8 финала Лиги конференций. Базель. "Сент-Якоб Парк"

"Базель" - "Слован" - 2:2

Голы: Амдуни, 6, Зекири, 40 - Медведев, 17, Абубакари, 70

Ну, а здесь главным героем матча стал сумасшедший ливень, из-за которого мяч почти не катился по газону уже на 60-й минуте. Арбитры могли даже остановить игру, но, видимо, решили домучиться.

Неудивительно, что во втором тайме и опасности особой команды не создали - все интересное случилось до перерыва.

Сперва нестареющий Окака-Чука головой замкнул навес с фланга, шокировав вымокших на дожде бельгийских болельщиков; "Гент" ответил на это резвой контратакой по левому флангу, которую не без курьеза завершил новичок "Индейцев" Орбан.

Опять же, команды равны, все решит ответный матч. Рискнем предположить, что "Башакшехир" результатом доволен больше - в Стамбуле всегда играть на выезде непросто, такая там публика.

1/8 финала Лиги конференций. Гент. "Геламко Арена"

"Гент" - "Истанбул Башакшехир" - 1:1

Голы: Орбан, 35 - Окака-Чука, 16