ЛК. Ответные матчи 1/8-й финала. Исторический результат Леха, трагедия Слована, у Италии первая потеря

1/8-я фианал Лиги конференций – это шестнадцать команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча (дома и на выезде). Победители противостояний по сумме двух матчей выходят в 1/4-ю финала турнира, проигравшие прощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. 16-е февраля – базовая дата ответных матчей.

Однин матч состоялся накануне - "Гент" прошел "Башакшехир".

"Башакшехир" (Турция) – "Гент" (Бельгия) 1:4 (первый матч – 1:1)

Голы: Янузай 88 – Орбан 31, Орбан 32, Орбан 34, Куйперс 37

Отчет о матче - ЗДЕСЬ >>>

"Сивасспор" (Турция) - "Фиорентина" (Италия) 1:4 (первый матч - 0:1)

Голы: Эсилюрт 35 - Кабрал 44, Миленкович 62, Гутас (автогол) 78, Кастровилли 89

Удаление: Арслан 81 ("Сивасспор", прямая красная)

"Фиорентина" скромно победила дома, и на определенном этапе ответного матча даже растеряла преимущество. "Сивасспор" выигрывал 1:0, а по сумме двух матчей держалось равновесие. Однако недолго. Турки не выдержали напряжения.

"Фиорентина" конвертировала свое огромное игровое преимущество в победный результат, став пятой итальянской командой в четвертьфинале еврокубков из пяти, уже сыгравших 1/8-ю. Огромный прорыв этой Ассоциации.

А турки после выдающегося группового этапа (страна завоевала рекордный в своей истории сезонный еврокоэффициент) довольно бесславно потеряли всех четырех участников весной.

"Юргорден" (Швеция) - "Лех" (Польша) 0:3 (первый матч - 0:2)

Голы: Марчвински 77, Квеквескири 90+1, Скурас 90+2

Удаление: Даниэльсон 44 ("Юргорден", прямая красная)

Малопривлекательная пара 1/8-й финала, учитывая футбольный статус команд и представленных стран. Но ведь это противостояние с историческим подтекстом. Представитель Швеции последний раз играл в четвертьфинале еврокубка в сезоне 1996/97 (АИК в Кубке Кубков), а представитель Польши – в сезоне 1994/95 ("Легия" в Лиге чемпионов).

Новую страницу написали поляки. Огромный шаг к успеху "Лех" сделал еще в Польше, победив 2:0. В гостях команда Артура Рудько и Георгия Цитаишвили (оба – вне заявки) еще и нарастила преимущество, выиграв еще с большим счетом. Прекрасное достижение для "Леха".

"Слован" (Словакия) - "Базель" (Швейцария) 2:2; пен.: 1:4 (первый матч - 2:2)

Голы: Абубакари 11, Куцка 17 - Калафиори 53, Амдуни 90+3

Для "Слована" это дебютное в истории выступление в весенней стадии еврокубков. Да и жребий в 1/8-й финала был вроде бы благосклонен – достался соперник, которого "Слован" уже побеждал на групповом раунде Лиги конференций. После ничьей 2:2 в первом матче, была вероятность полного повторения сценария.

В группе также "Слован" однажды сыграл вничью с "Базелем", а однажды победил со счетом 2:0. Сегодня словаки уже на 17-й минуте имели преимущество в два мяча. Все было в их руках и ногах, но сначала гол Калафиори поколебал уверенность "Слована", а затем гол на 90+3-й минуте выбил их из колеи.

Это была трагедия, но только первый ее акт. Финальный прошел в серии пенальти, где хозяева реализовали только один свой удар. В то время как швейцарцы – четыре. "Базель" идет дальше, Швейцария еще немного отрывается от Украины в Таблице коэффициентов.

"Вест Хэм" (Англия) - АЕК (Ларнака, Кипр) 4:0 (первый матч - 2:0)

Голы: Скамакка 21, Боуен 47, Боуен 49, Мубама 65

Удаление: Густаво 44 (АЕК, прямая красная)

С АЕКа хватило уже сенсаций… "Вест Хэм" еще в первом матче добыл удобный гандикап, но в домашнем поединке вообще разгромил киприотов, выпивших немало украинской футбольной крови.

Все логично. "Вест Хэм" – в четвертьфинале, и остается одним из главных претендентов на победу в Лиге конференций даже несмотря на свои проблемы в АПЛ.

АЗ (Нидерланды) - "Лацио" (Италия) 2:1 (первый матч - 2:1)

Голы: Карлссон 28, Павлидис 62 - Андерсон 21

Ну какую картину испортил "Лацио". Шесть из семи итальянских команд прошли в четвертьфинал трех разных еврокубков, и только парни Маурицио Сарри прекратили путь. Причем, уступив АЗ в обоих матчах противостояния.

В Риме были варианты: там нидерландцы показали высокий уровень реализации, а сами римляне не забивали там, где должны были это делать. В Алкмааре преимуществом владел АЗ: больше владения мячом, больше ударов, больше попаданий в створ, значительно более выcокий итоговый xG. Как ни крути, а вполне закономерный успех.

АЗ впервые с 2014-го года в четвертьфинале еврокубка, а Италия только с первой в сезоне потерей.

"Ницца" (Франция) - "Шериф" (Молдова) 3:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Лаборд 30, Моффи 53, Браими 79 - Тапсоба 54

Максим Коваль снова вышел в стартовом составе "Шерифа", но снова не помог команде не проиграть. Неделю назад украинец пропустил от "Ниццы" один гол, сейчас – три. Но причина поражения представителя Молдовы – точно не во вратаре. "Ницца" просто сильнее. На данном отрезке – по всем параметрам.

На "орлятах" еще и ответственность "последнего оплота". Удивительно, но в четвертьфиналах Франция, - страна из топ-5 Таблицы коэффициентов, - представлена лишь одним участником. В третьесортном турнире.

"Вильярреал" (Испания) - "Андерлехт" (Бельгия) 0:1 (первый матч - 1:1)

Гол: Слимани 73

У Кике Сетьена дела в Ла Лиге обстоят не лучшим образом, но и не провально. Команда борется за зону еврокубков, но и в Лиге конференций пыталась пройти дальше. Гостевая ничья с "Андерлехтом" открывала неплохие перспективы на общий успех, однако дома "Вильярреал" проиграл при игровом преимуществе.

Все решил гол Слимани, хотя и "субмарина" точно наиграла и на свое взятие ворот. Более двадцати ударов по воротам, более 2.3 "ожидаемых голов", более 105 атак, но вылет из турнира. Бельгия остается с тремя участниками в еврокубках, а представительство Испании уменьшается до двух.