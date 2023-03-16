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ЛК. АЗ – Лацио: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Лига конференций
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Сарри нужно делать камбэк в гостях без Иммобиле

ЛК. АЗ – Лацио: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: https://twitter.com/OfficialSSLazio

Новина українською

Перед командой Сарри стоит задача отыграть преимущество в один мяч на выезде. Не простая задача, но существует множество примеров, когда в гостях отыгрывали и большее отставание. Вопрос в том, думает ли "Лацио" так много о Лиге конференций или они все же сфокусируются на борьбе за Лигу чемпионов в Серии А.

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Лига конференций. 1/8 финала
16 марта. Начало в 22:00
"АЗ" - "Лацио"
Трансляция – MEGOGO

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В статье: Лацио (Рим) АЗ (Алкмаар) Лига конференций смотреть онлайн
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