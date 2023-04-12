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Лех - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Лех - Фиорентина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Onet Sport
Для Польши это исторический сезон. Так далеко в еврокубках представители этой страны не доходили с середины девяностых. "Лех" совершил большое дело, но не стремится останавливаться. Хотя впереди очень тяжелое испытание. "Фиорентина" – фаворит не только противостояния, но и всего турнира.
Смотрите матч "Лех" – "Фиорентина" в четверг, 13-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
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13.04.2023. ЛК. 1/4-я финала
"Базель" 22:00 "Ницца"
Трансляция – MEGOGO
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