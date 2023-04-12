  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Лех - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лех - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Лех - Фиорентина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Лех - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: Onet Sport

UA-Футбол
Новина українською

Для Польши это исторический сезон. Так далеко в еврокубках представители этой страны не доходили с середины девяностых. "Лех" совершил большое дело, но не стремится останавливаться. Хотя впереди очень тяжелое испытание. "Фиорентина" – фаворит не только противостояния, но и всего турнира.

Смотрите матч "Лех" – "Фиорентина" в четверг, 13-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

13.04.2023. ЛК. 1/4-я финала
"Базель" 22:00 "Ницца"
Трансляция – MEGOGO

По теме
yellow-arrow
Базель - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
Гент – Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
На сколько баллов Швейцария будет опережать Украину? Локальная борьба Таблицы коэффициентов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фиорентина (Флоренция) Лех (Познань) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде