Лех - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Для Польши это исторический сезон. Так далеко в еврокубках представители этой страны не доходили с середины девяностых. "Лех" совершил большое дело, но не стремится останавливаться. Хотя впереди очень тяжелое испытание. "Фиорентина" – фаворит не только противостояния, но и всего турнира.

Смотрите матч "Лех" – "Фиорентина" в четверг, 13-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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13.04.2023. ЛК. 1/4-я финала

"Базель" 22:00 "Ницца"

Трансляция – MEGOGO