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Андерлехт – АЗ 2:0. Обзор матча, видео голов
Андерлехт - АЗ ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.04.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Андерлехт" в 1/8-й финала прошел "Вильярреал" – это не шутки. АЗ тоже завоевал солидный скальп ("Лацио"), но в противостоянии этих двух равных команд неожиданно один из соперников получил большое преимущество. 2:0 перед ответным матчем – это весомая фора для бельгийцев.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги конференций.
1/4 финала Лиги конференций. Брюссель. "Лотто Парк"
"Андерлехт" - "АЗ Алкмаар" - 2:0
Голы: Мурильо, 22, Ашимеру, 70
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