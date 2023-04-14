Андерлехт – АЗ 2:0. Обзор матча, видео голов

"Андерлехт" в 1/8-й финала прошел "Вильярреал" – это не шутки. АЗ тоже завоевал солидный скальп ("Лацио"), но в противостоянии этих двух равных команд неожиданно один из соперников получил большое преимущество. 2:0 перед ответным матчем – это весомая фора для бельгийцев.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги конференций.

1/4 финала Лиги конференций. Брюссель. "Лотто Парк"

"Андерлехт" - "АЗ Алкмаар" - 2:0

Голы: Мурильо, 22, Ашимеру, 70