АЗ - Андерлехт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Достаточно неожиданно в первом матче этого противостояния определилась команда с весомым преимуществом – 2:0 в пользу "Андерлехта". Ибо сначала в этой паре обоим соперникам отводили примерно одинаковые шансы. Сумеет ли АЗ перевернуть ситуацию? Выдержит ли давление "Андерлехт"? обязательно узнаем.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Лиги конференций состоится в четверг, 20-го апреля, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

ЛК. 1/4-я финала. Ответный матч

АЗ 19:45 "Андерлехт"

Трансляция - MEGOGO Футбол 8