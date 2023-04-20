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АЗ - Андерлехт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
АЗ Алкмаар - Андерлехт: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Достаточно неожиданно в первом матче этого противостояния определилась команда с весомым преимуществом – 2:0 в пользу "Андерлехта". Ибо сначала в этой паре обоим соперникам отводили примерно одинаковые шансы. Сумеет ли АЗ перевернуть ситуацию? Выдержит ли давление "Андерлехт"? обязательно узнаем.
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 20-го апреля, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
ЛК. 1/4-я финала. Ответный матч
АЗ 19:45 "Андерлехт"
Трансляция - MEGOGO Футбол 8
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