  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Фиорентина - Базель: где и когда смотреть онлайн матч Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фиорентина - Базель: где и когда смотреть онлайн матч Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Где покажут первый матч 1/2 финала Лиги конференций между "Фиорентиной" и "Базелем"

Фиорентина - Базель: где и когда смотреть онлайн матч Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriele Maltinti

UA-Футбол
Новина українською

Старожилы должны помнить славные времена, когда "Фиорентина" играла в поздних стадиях еврокубков. Однако в финал "фиалки" последний раз добирались еще в 90-м, когда в решающем матче Кубка УЕФА уступили "Ювентусу" по сумме двух матчей. "Базель" в турнирах под эгидой УЕФА до этого только однажды играл в полуфинале. В сезоне-2012/13 швейцарский гранд в плей-офф одолел ФК "Днепр", ноунеймов из "Зенита", "Тоттенхэм" и завершил свой путь на "Челси". Для первых этот турнир – напомнить о своем славном прошлом, для вторых – вообще напомнить о своем существовании.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Первый полуфинал Лиги конференций между "Фиорентиной" и "Базелем" пройдет на "Стадио Артемио Франки" во Флоренции. Матч начнется 11 мая в 22:00 по Киеву.

Смотрите трансляцию игры на ОТТ-сервисах Воля TV и MEGOGO – они работают по подписке. На других площадках, в том числе на классическом ТВ, легально игра показана не будет.

Также следить за ходом событий в итальянско-швейцарском противостоянии вы сможете в Матч-центре UA-Футбол. После игры смотрите на нашем сайте видео ключевых моментов игры и читайте подробный отчет по матчу.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Фіорентина - Базель дивитися онлайн
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Вест Хэм - АЗ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги конференций
yellow-arrow
Полуфиналы ЛЧ и ЛЕ, Динамо примет Черноморец. Расписание футбола на 8-14 мая
yellow-arrow
Отставание от Швейцарии в ТК, влияние на корзины посева. Как Украина зависит от результатов текущих еврокубков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Базель Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде