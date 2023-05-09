Фиорентина - Базель: где и когда смотреть онлайн матч Лиги конференций

Старожилы должны помнить славные времена, когда "Фиорентина" играла в поздних стадиях еврокубков. Однако в финал "фиалки" последний раз добирались еще в 90-м, когда в решающем матче Кубка УЕФА уступили "Ювентусу" по сумме двух матчей. "Базель" в турнирах под эгидой УЕФА до этого только однажды играл в полуфинале. В сезоне-2012/13 швейцарский гранд в плей-офф одолел ФК "Днепр", ноунеймов из "Зенита", "Тоттенхэм" и завершил свой путь на "Челси". Для первых этот турнир – напомнить о своем славном прошлом, для вторых – вообще напомнить о своем существовании.

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Первый полуфинал Лиги конференций между "Фиорентиной" и "Базелем" пройдет на "Стадио Артемио Франки" во Флоренции. Матч начнется 11 мая в 22:00 по Киеву.

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