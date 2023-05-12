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В волевом стиле. Вест Хэм – АЗ 2:1. Обзор матча, видео голов

Лига конференций
(1 голосов)

Вест Хэм - АЗ ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.05.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол

В волевом стиле. Вест Хэм – АЗ 2:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

АЗ чуть не сотворил сенсацию. Ну, так выглядит, если учесть тот факт, что нидерландцы первыми забили гол и долгое время не проигрывали "Вест Хєму". Но по уровню игре англичане были на несколько шагов впереди. В конце концов, они победили, приблизившись к финалу.

Однако АЗ еще не потерял шансы на общий успех в противостоянии. Дома будет тяжело, но не невозможно победить соперника. Смотрите, какое распределение сил в противостоянии, в видеообзоре первого полуфинального матча Лиги конференций.

Лига конференций, полуфинал, первый матч. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” – “АЗ” 2:1
Голы: Бенрахма 67 (пен.), Антонио 76 – Рейндерс 41

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В статье: АЗ (Алкмаар) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лига конференций
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