В волевом стиле. Вест Хэм – АЗ 2:1. Обзор матча, видео голов

АЗ чуть не сотворил сенсацию. Ну, так выглядит, если учесть тот факт, что нидерландцы первыми забили гол и долгое время не проигрывали "Вест Хєму". Но по уровню игре англичане были на несколько шагов впереди. В конце концов, они победили, приблизившись к финалу.

Однако АЗ еще не потерял шансы на общий успех в противостоянии. Дома будет тяжело, но не невозможно победить соперника. Смотрите, какое распределение сил в противостоянии, в видеообзоре первого полуфинального матча Лиги конференций.

Лига конференций, полуфинал, первый матч. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “АЗ” 2:1

Голы: Бенрахма 67 (пен.), Антонио 76 – Рейндерс 41