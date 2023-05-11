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ЛК. Вест Хэм дожал АЗ в первом полуфинале
Команда Мойеса проигрывала 0:1, но забила два гола после перерыва
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщикам “Вест Хэма” еще рано бронировать билеты в Прагу, но “хаммерс” смогли добиться положительного результата в первом полуфинале Лиги конференций против “АЗ”. Нидерландцы не создали ни одного момента в матче, но выигрывали после первого тайма благодаря голу Рейндерса. Однако мощные атаки “Вест Хэма” после перерыва позволили команде Дэвида Мойеса забить два гола в ответ.
Матч не мог получиться зрелищным. Ни “Вест Хэм”, ни “АЗ” не играют в экспансивной манере, тем более не стали бы они это делать в первом полуфинальном матче Лиги конференций. И все же “Вест Хэм” выглядел интереснее на старте, в частности привлекал внимание своим действиями Пакета. Бразилец все делал идеально в центре поля, но его подводил последний пас.
Fighting for the opener ⚔️— West Ham United (@WestHam) May 11, 2023
⚒️ 0-0 ???? (33') pic.twitter.com/XsV7T9int4
У “АЗ” не были интересных атак, и голевых моментов, а “Вест Хэм” мог забивать не раз. В частности Райан справился с непростым ударом Боуэна, а затем у Пакета не получился удар головой.
А затем нидерландцы забили свой гол, фактически на ровном месте. У Пакета (с нарушением правил?) отобрали мяч в центре поля, быстрая атака “АЗ”, Соучек решил не накрывать Рейндерса, а зря – хавбек нидерландцев решил пробить в ближний гол с 25 метров, и мяч залетел в ворота. Ареоля должен был сыграть лучше.
Болельщики “Вест Хэма” были возмущены действиями турецкого рефери, но все претензии были забыты на 67-й минуте. Серия бесконечных атак “Вест Хэма” все же привела к голу. Ошибся экс-кипера “Брайтона” и “Арсенала” Мэттью Райан. Австралиец в своей штрафной неудачно сыграл на выходе, ударив кулаком в лицо Боуэна, и арбитр Халил Умут сразу указал на точку. Удар Бенрахма был идеальным.
Второй гол – это уже классика “Вест Хэма”. Угловой, суматоха, атака вторым темпом, защитник “АЗ” Сугавара уже рукой выносит мяч, но Антонио все равно играет на добивании – 2:1.
“Вест Хэм” мог забивать и третий, были удары Бенрахма, Пакета, но счет не изменился. Но и минимальная победа позволяет “Вест Хэму” быть оптимистичным перед ответной встречей. “АЗ” сегодня не впечатлил.
May 11, 2023
Лига конференций, полуфинал, первый матч. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” – “АЗ” 2:1
Голы: Бенрахма 67 (пен.), Антонио 76 – Рейндерс 41
“Вест Хэм”: Ареоля – Керер, Зума, Агер, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Пакета, Бенрахма (Форнальс 90) – Антонио (Ингз 80)
“АЗ”: Райан – де Вит, Хатцидиакос, Беукема, Сугавара – Рейндерс, Класи – ван Бредероде (Михайлович 80), Мейнанс, Одгор (Майкель 69) – Павлидис
Предупреждения: Пакета 57 – де Вит 16, Класи 58, Райан 65
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