Тренер Фиорентины: Не думал, что все так закончится

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от "Вест Хэма" (1:2) в финале Лиги конференций.

"Мы проиграли два финала, играя очень и очень хорошо. Очень обидно. Честно, не думал, что все так закончится. Мы хорошо играли, у нас были моменты, мы быстро сравняли счет после пропущенного пенальти, который мог нас надломить. Мы правильно отреагировали на пропущенный мяч, у Мандрагоры был отличный момент. Но в концовке мы неправильно сыграли в обороне, и все закончилось. Ребят уничтожили.

Я думаю, что наша команда была очень сбалансированной. Мы сыграли финал так, как он должен быть сыгран: мы немного рисковали, мы контролировали мяч. Гол, которого можно было избежать, наказал нас, но мы играли как настоящая команда.

Мы не хотели сильно рисковать. Знали, что можем победить, играя терпеливо. Но не рассчитывали, что проиграем вот так. Мне очень жаль. Мы все делали правильно. Но защитники должны были находиться на метр ближе к своим воротам в ситуации с последним голом. Это нетрудно. Как выяснилось, такие ошибки могут стоить трофея", - отметил Итальяно.