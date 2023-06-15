Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Даже сделали футболку", - голкипер Днепра-1 рассказал, как мог выйти полевым в матче Лиги конференций
У днепрян тогда были серьезные проблемы с составом
t.me/dnipryanin20
Голкипер "
"По поводу, на какой позиции я мог бы сыграть, у нас был похожий эпизод уже в одной еврокубковой игре с "Днепром-1". Тогда у команды было очень много травмированных игроков, поэтому не исключали такую возможность, что нужно будет выйти на поле и помочь "Днепру-1" именно как полевой игрок.
Мне даже сделали футболку и перерисовали фамилию и номер, поэтому я готовился к выходу на поле на две позиции.
Был готов сыграть как в воротах, так и в поле. Думаю, что смог бы выйти где-нибудь впереди. Вышел бы нападающим или где-нибудь в атакующей зоне и поборолся за мяч, имея свой немаленький рост", - сказал Рыбак.
Популярное сейчас
- Грязь в Вересе, парадокс Поворознюка, сборная Украины и пьяный Грилиш
- Ребров отпустит четырех игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой - СМИ
- Пиратское Эльдорадо, или Как Колумбия на пять лет собрала у себя лучших игроков мира
- Все три итальянских клуба проиграли еврокубковые финалы в этом году
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО