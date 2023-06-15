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"Даже сделали футболку", - голкипер Днепра-1 рассказал, как мог выйти полевым в матче Лиги конференций

Лига конференций
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У днепрян тогда были серьезные проблемы с составом

"Даже сделали футболку", - голкипер Днепра-1 рассказал, как мог выйти полевым в матче Лиги конференций

t.me/dnipryanin20

Новина українською

Голкипер "Днепра-1" Владислав Рыбак рассказал интересную историю о том, что мог выйти полевым игроком в гостевом матче против "Вадуца" на групповом этапе Лиги конференций (2:1).

"По поводу, на какой позиции я мог бы сыграть, у нас был похожий эпизод уже в одной еврокубковой игре с "Днепром-1". Тогда у команды было очень много травмированных игроков, поэтому не исключали такую возможность, что нужно будет выйти на поле и помочь "Днепру-1" именно как полевой игрок.

Мне даже сделали футболку и перерисовали фамилию и номер, поэтому я готовился к выходу на поле на две позиции.

Был готов сыграть как в воротах, так и в поле. Думаю, что смог бы выйти где-нибудь впереди. Вышел бы нападающим или где-нибудь в атакующей зоне и поборолся за мяч, имея свой немаленький рост", - сказал Рыбак.

"Даже сделали футболку", - голкипер Днепра-1 рассказал, как мог выйти полевым в матче Лиги конференций - изображение 1

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В статье: Вадуц СК Днепр-1 Владислав Рыбак
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