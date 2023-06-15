"Даже сделали футболку", - голкипер Днепра-1 рассказал, как мог выйти полевым в матче Лиги конференций

Голкипер " Днепра-1 " Владислав Рыбак рассказал интересную историю о том, что мог выйти полевым игроком в гостевом матче против "Вадуца" на групповом этапе Лиги конференций (2:1).

"По поводу, на какой позиции я мог бы сыграть, у нас был похожий эпизод уже в одной еврокубковой игре с "Днепром-1". Тогда у команды было очень много травмированных игроков, поэтому не исключали такую возможность, что нужно будет выйти на поле и помочь "Днепру-1" именно как полевой игрок.

Мне даже сделали футболку и перерисовали фамилию и номер, поэтому я готовился к выходу на поле на две позиции.

Был готов сыграть как в воротах, так и в поле. Думаю, что смог бы выйти где-нибудь впереди. Вышел бы нападающим или где-нибудь в атакующей зоне и поборолся за мяч, имея свой немаленький рост", - сказал Рыбак.