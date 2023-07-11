Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соперник для Ворсклы, угроза корзинам полтавчан и Днепра-1. О первом квалификационном раунде Лиги конференций
Анонс первых матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций
Фото: uefa.com
Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 62-е команды, разделенные на 31-о игровое противостояние. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.
Самая интересная пара для украинских болельщиков – это противостояние словацкого ДАК 1904 года против грузинской "Дилы" – здесь определяется ближайший еврокубковый соперник "Ворсклы".
(в парах, где есть жирный шрифт, выгодны победы выделенных команд)
- ДАК 1904 (Словакия) 20:30 "Дила" (Грузия).
В ряде других пар определяются соперники для представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов:
- "Тобол" (Казахстан) 18:00 "Хонка" (Финляндия) – определяется соперник "Базеля" (Швейцария);
- "Хака" (Финляндия) 19:00 "Крузейдерс" (Северная Ирландия) – определяется соперник "Русенборга" (Норвегия);
- "Паневежис" (Литва) 19:00 "Милсами" (Грузия) – определяется соперник "Хапоэля" (Беер-Шева, Израиль);
- "Прогресс" (Люксембург) 20:30 "Гьилани" (Косово) – определяется соперник "Мидтьюлланна" (Дания);
- "Тирана" (Албания) 21:00 "Динамо" (Батуми, Грузия) – определяется соперник "Бешикташа" (Турция);
- "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) 21:45 "Зимбру" (Молдова) – определяется соперник "Фенербахче" (Турция).
Восемь команд этого раунда имеют более высокий личный рейтинг, чем у "Днепра-1" (одна из них – ДАК 1904, пара которой указана выше). Это означает, что в случае их попадания в групповой этап, и если там окажется "Днепр-1", они будут понижать корзину вице-чемпиона Украины. Выгоден вылет этих команд.
- "Дюделанж" (Люксембург) 19:00 "Сент-Патрикс" (Ирландия).
- "Мегпис" (Гибралтар) 19:00 "Дандолк" (Ирландия);
- "Рига" (Латвия) 20:00 "Викингур" (Исландия);
- "Шкендия" (Северная Македония) 21:00 "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс);
- "Вадуц" (Лихтенштейн) 21:00 "Неман" (Беларусь);
- "Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 "Влазния" (Албания);
- "Марибор" (Словения) 22:00 "Биркиркара" (Мальта).
Эти же команды могут понижать корзину "Ворсклы", поэтому их вылет выгоден и для полтавчан. К этому контексту добавляются еще одиннадцать игровых пар (среди них "Тобол - "Хонка", указанная выше):
- Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 21:00 "Пайде" (Эстония).
- "Пьюник" (Армения) 18:00 "Транс" (Эстония);
- "Арарат-Армения" (Армения) 18:00 "Эгнатия" (Албания);
- "Македония" ГП (Северная Македония) 18:30 РФШ (Латвия);
- "Жилина" (Словакия) 18:30 "Левадия" (Эстония);
- "Алашкерт" (Армения) 20:00 "Арсенал" (Тиват, Черногория);
- "Хегельман" (Литва) 20:00 "Шкупи" (Северная Македония);
- "Торпедо" (Грузия) 20:00 "Сараево" (Босния и Герцеговина);
- "Гзира" (Мальта) 20:00 "Гленторан" (Северная Ирландия);
- "Сутьеска" (Черногория) 21:30 "Космос" (Сан-Марино).
Остальные матчи:
- "Интер Эскальдес" (Андорра) 18:00 "Викингур" (Фарерские острова);
- "Дукаджини" (Косово) 20:00 "Европа" (Гибралтар);
- "Домжале" (Словения) 20:00 "Бальзан" (Мальта);
- "Пенибонт" (Уэльс) 20:30 "Санта Колома (Андорра)";
- "Акурейри" (Исландия) 21:00 "Коннас Кэй" (Уэльс);
- ХБ Торсхавн (Фарерские острова) 21:00 "Дерри Сити" (Ирландия);
- "Железничар" (Босния и Герцеговина) 21:30 "Динамо" (Минск, Беларусь).
Все детали борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Старт одного из конкурентов Украины в ТК, потенциальные соперники Зари. О первом квалификационном раунде ЛЧ
- Свитолина пригласила на матч девочку, два дня простоявшую в очереди на Уимблдон. Отец болельщицы сейчас защищает Украину на фронте
- Решение Пятова, усиление Днепра-1, новый контракт Караваева. Главные новости за 10 июля
- Ювентус не будет оспаривать отстранение на год от еврокубков
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
Новости по теме
- 12:32 Зарубежные Старт одного из конкурентов Украины в ТК, потенциальные соперники Зари. О первом квалификационном раунде ЛЧ
- 23:56 Зарубежные ЛЧ. Предварительный квалификационный раунд. Брейдаблик поочередно уничтожил санмаринцев и черногорцев
- 21:52 Зарубежные ЛЧ. Предварительный квалификационный раунд. Среди этих команд может быть потенциальный соперник Зари в Q4ЛЕ