Соперник для Ворсклы, угроза корзинам полтавчан и Днепра-1. О первом квалификационном раунде Лиги конференций

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 62-е команды, разделенные на 31-о игровое противостояние. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Самая интересная пара для украинских болельщиков – это противостояние словацкого ДАК 1904 года против грузинской "Дилы" – здесь определяется ближайший еврокубковый соперник "Ворсклы".

(в парах, где есть жирный шрифт, выгодны победы выделенных команд)

13.07.2023. Лига конференций

ДАК 1904 (Словакия) 20:30 "Дила" (Грузия).

В ряде других пар определяются соперники для представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов:

"Тобол" (Казахстан) 18:00 "Хонка" (Финляндия) – определяется соперник "Базеля" (Швейцария);

– определяется соперник "Базеля" (Швейцария); "Хака" (Финляндия) 19:00 "Крузейдерс" (Северная Ирландия) – определяется соперник "Русенборга" (Норвегия);

"Крузейдерс" (Северная Ирландия) – определяется соперник "Русенборга" (Норвегия); "Паневежис" (Литва) 19:00 "Милсами" (Грузия) – определяется соперник "Хапоэля" (Беер-Шева, Израиль);

"Милсами" (Грузия) – определяется соперник "Хапоэля" (Беер-Шева, Израиль); "Прогресс" (Люксембург) 20:30 "Гьилани" (Косово) – определяется соперник "Мидтьюлланна" (Дания);

"Гьилани" (Косово) – определяется соперник "Мидтьюлланна" (Дания); "Тирана" (Албания) 21:00 "Динамо" (Батуми, Грузия) – определяется соперник "Бешикташа" (Турция);

"Динамо" (Батуми, Грузия) – определяется соперник "Бешикташа" (Турция); "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) 21:45 "Зимбру" (Молдова) – определяется соперник "Фенербахче" (Турция).

Восемь команд этого раунда имеют более высокий личный рейтинг, чем у "Днепра-1" (одна из них – ДАК 1904, пара которой указана выше). Это означает, что в случае их попадания в групповой этап, и если там окажется "Днепр-1", они будут понижать корзину вице-чемпиона Украины. Выгоден вылет этих команд.

Лига конференций. 12.07.2023

"Дюделанж" (Люксембург) 19:00 "Сент-Патрикс" (Ирландия).

Лига конференций. 13.07.2023

"Мегпис" (Гибралтар) 19:00 "Дандолк" (Ирландия);

"Дандолк" (Ирландия); "Рига" (Латвия) 20:00 "Викингур" (Исландия) ;

; "Шкендия" (Северная Македония) 21:00 "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс) ;

; "Вадуц" (Лихтенштейн) 21:00 "Неман" (Беларусь) ;

; "Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 "Влазния" (Албания) ;

; "Марибор" (Словения) 22:00 "Биркиркара" (Мальта).

Эти же команды могут понижать корзину "Ворсклы", поэтому их вылет выгоден и для полтавчан. К этому контексту добавляются еще одиннадцать игровых пар (среди них "Тобол - "Хонка", указанная выше):

Лига конференций. 12.07.2023

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 21:00 "Пайде" (Эстония).

Лига конференций. 13.07.2023

"Пьюник" (Армения) 18:00 "Транс" (Эстония) ;

; "Арарат-Армения" (Армения) 18:00 "Эгнатия" (Албания) ;

; "Македония" ГП (Северная Македония) 18:30 РФШ (Латвия);

РФШ (Латвия); "Жилина" (Словакия) 18:30 "Левадия" (Эстония);

"Левадия" (Эстония); "Алашкерт" (Армения) 20:00 "Арсенал" (Тиват, Черногория) ;

; "Хегельман" (Литва) 20:00 "Шкупи" (Северная Македония);

"Шкупи" (Северная Македония); "Торпедо" (Грузия) 20:00 " Сараево" (Босния и Герцеговина);

Сараево" (Босния и Герцеговина); "Гзира" (Мальта) 20:00 "Гленторан" (Северная Ирландия) ;

; "Сутьеска" (Черногория) 21:30 "Космос" (Сан-Марино).

Остальные матчи:

"Интер Эскальдес" (Андорра) 18:00 "Викингур" (Фарерские острова);

"Викингур" (Фарерские острова); "Дукаджини" (Косово) 20:00 "Европа" (Гибралтар);

"Европа" (Гибралтар); "Домжале" (Словения) 20:00 "Бальзан" (Мальта);

"Бальзан" (Мальта); "Пенибонт" (Уэльс) 20:30 "Санта Колома (Андорра)";

"Санта Колома (Андорра)"; "Акурейри" (Исландия) 21:00 "Коннас Кэй" (Уэльс);

"Коннас Кэй" (Уэльс); ХБ Торсхавн (Фарерские острова) 21:00 "Дерри Сити" (Ирландия);

"Дерри Сити" (Ирландия); "Железничар" (Босния и Герцеговина) 21:30 "Динамо" (Минск, Беларусь).