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Соперник для Ворсклы, угроза корзинам полтавчан и Днепра-1. О первом квалификационном раунде Лиги конференций

Лига конференций
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Анонс первых матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций

Соперник для Ворсклы, угроза корзинам полтавчан и Днепра-1. О первом квалификационном раунде Лиги конференций

Фото: uefa.com

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 62-е команды, разделенные на 31-о игровое противостояние. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Самая интересная пара для украинских болельщиков – это противостояние словацкого ДАК 1904 года против грузинской "Дилы" – здесь определяется ближайший еврокубковый соперник "Ворсклы".

(в парах, где есть жирный шрифт, выгодны победы выделенных команд)

13.07.2023. Лига конференций

  • ДАК 1904 (Словакия) 20:30 "Дила" (Грузия).

В ряде других пар определяются соперники для представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов:

  • "Тобол" (Казахстан) 18:00 "Хонка" (Финляндия)определяется соперник "Базеля" (Швейцария);
  • "Хака" (Финляндия) 19:00 "Крузейдерс" (Северная Ирландия) – определяется соперник "Русенборга" (Норвегия);
  • "Паневежис" (Литва) 19:00 "Милсами" (Грузия) – определяется соперник "Хапоэля" (Беер-Шева, Израиль);
  • "Прогресс" (Люксембург) 20:30 "Гьилани" (Косово) – определяется соперник "Мидтьюлланна" (Дания);
  • "Тирана" (Албания) 21:00 "Динамо" (Батуми, Грузия) – определяется соперник "Бешикташа" (Турция);
  • "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) 21:45 "Зимбру" (Молдова) – определяется соперник "Фенербахче" (Турция).

Восемь команд этого раунда имеют более высокий личный рейтинг, чем у "Днепра-1" (одна из них – ДАК 1904, пара которой указана выше). Это означает, что в случае их попадания в групповой этап, и если там окажется "Днепр-1", они будут понижать корзину вице-чемпиона Украины. Выгоден вылет этих команд.

Лига конференций. 12.07.2023

  • "Дюделанж" (Люксембург) 19:00 "Сент-Патрикс" (Ирландия).

Лига конференций. 13.07.2023

  • "Мегпис" (Гибралтар) 19:00 "Дандолк" (Ирландия);
  • "Рига" (Латвия) 20:00 "Викингур" (Исландия);
  • "Шкендия" (Северная Македония) 21:00 "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс);
  • "Вадуц" (Лихтенштейн) 21:00 "Неман" (Беларусь);
  • "Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 "Влазния" (Албания);
  • "Марибор" (Словения) 22:00 "Биркиркара" (Мальта).

Эти же команды могут понижать корзину "Ворсклы", поэтому их вылет выгоден и для полтавчан. К этому контексту добавляются еще одиннадцать игровых пар (среди них "Тобол - "Хонка", указанная выше):

Лига конференций. 12.07.2023

  • Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 21:00 "Пайде" (Эстония).

Лига конференций. 13.07.2023

  • "Пьюник" (Армения) 18:00 "Транс" (Эстония);
  • "Арарат-Армения" (Армения) 18:00 "Эгнатия" (Албания);
  • "Македония" ГП (Северная Македония) 18:30 РФШ (Латвия);
  • "Жилина" (Словакия) 18:30 "Левадия" (Эстония);
  • "Алашкерт" (Армения) 20:00 "Арсенал" (Тиват, Черногория);
  • "Хегельман" (Литва) 20:00 "Шкупи" (Северная Македония);
  • "Торпедо" (Грузия) 20:00 "Сараево" (Босния и Герцеговина);
  • "Гзира" (Мальта) 20:00 "Гленторан" (Северная Ирландия);
  • "Сутьеска" (Черногория) 21:30 "Космос" (Сан-Марино).

Остальные матчи:

  • "Интер Эскальдес" (Андорра) 18:00 "Викингур" (Фарерские острова);
  • "Дукаджини" (Косово) 20:00 "Европа" (Гибралтар);
  • "Домжале" (Словения) 20:00 "Бальзан" (Мальта);
  • "Пенибонт" (Уэльс) 20:30 "Санта Колома (Андорра)";
  • "Акурейри" (Исландия) 21:00 "Коннас Кэй" (Уэльс);
  • ХБ Торсхавн (Фарерские острова) 21:00 "Дерри Сити" (Ирландия);
  • "Железничар" (Босния и Герцеговина) 21:30 "Динамо" (Минск, Беларусь).

Все детали борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

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