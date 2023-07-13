ЛК. Ковталюк забил за Дилу, Братков сильнее в украинизированном дерби, украинцы сыграли за команду из Беларуси

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 62-е команды, разделенные на 31-о игровое противостояние. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей проходят во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками.

Базовый день первых матчей – 13.07.2023. Но две игры состоялись раньше.

12.07.2023

13.07.2023

"Тобол" (Казахстан) - "Хонка" (Финляндия) 2:1

Голы: Вукадинович 62, Вукадинович 75 - Кауфманн 39

Романа Еременко помните? Он до сих пор играет. Но он нам уже далеко не близок, потому что после Серии А и УПЛ долгое время выступал в чемпионате страны-террористки. Сейчас в своих 36 доигрывает карьеру в Финляндии, за сборную которой играл на протяжении всей активной части карьеры. Против "Тобола" экс-полузащитник "Динамо" провел все 90 минут.

Его "Хонка" проиграла матч, но сохранила вполне рабочие шансы выиграть противостояние.

"Интер Эскальдес" (Андорра) - "Викингур" (Фарерские острова) 2:1

Голы: Фехер 28, Эль-Хаддади 45+1 - Ватнмагар 59

До сегодняшнего дня "Интер Эскальдес" не проигрывал в 14-ти поединках подряд, выигрывал в последних шести. Так что победа над "Викингуром" стала логическим продолжением этой серии. Однако это только половина дела.

"Пьюник" (Армения) - "Транс" (Эстония) 2:0

Голы: Юричич 25, Джеймс 88

Команда известного в Украине тренера Эгише Меликьяна в прошлом году играла в групповом раунде Лиги конференций, поэтому минимальная цель в еврокубках ясна и четкая – по меньшей мере повторить. И первый шаг сделан.

Весь матч за "Пьюник" отыграл Антон Братков, за "Транс" на 67-й минуте на поле вышел Матвей Буренко.

"Арарат-Армения" (Армения) - "Эгнатия" (Албания) 1:1

Голы: Алемао 36 - Двамена 90+7

"Эгнатия" проводит свой первый сезон в еврокубках. Трудно прогнозировать будущее – сумеет ли албанский клуб пройти хотя бы одну стадию отбора Лиги конференций? Но дебют войдет в историю как героическое спасение от поражения на 90+7-ой минуте.

"Жилина" (Словакия) - "Левадия" (Эстония) 2:1

Голы: Дюриш 7, Мислович (пен.) 90+3 - Агьири 51

Трудный был матч для "Жилины", которая до сих пор в ужасах снится болельщикам "Ворсклы". Словаки забили быстрый гол, а затем закрыли игру поздним голом с пенальти. Между тем был точный удар Агьири после уверенной игры на подборе.

В стартовом составе "Левадии" вышел украинец Илья Марковский. Но он провел на поле всего 27 минут.

"Македония" ГП (Северная Македония) - РФШ (Латвия) 0:1

Гол: Илич 34

Это пятый сезон "Македонии" ГП в еврокубках. В четырех предыдущих команда не одержала ни одной победы и по сумме двух матчей не сумели пройти ни одного соперника. Не пройдет, очевидно, и РФШ. По крайней мере, после поражения на своем поле шансы на общий успех крайне низкие.

"Хака" (Финляндия)- "Крузейдерс" (Северная Ирландия) 2:2

Голы: Роджерсон 33, Фофана 36 - Форсайт 22, Кларк 68

Удаление : Лайне 66 ("Хака", две желтые)

"Крузейдерс" давно играет в еврокубках и раньше имел локальные успехи, в частности, в Лиге Европы. А в Лиге конференций это пятый матч для этой команды и только второй, в котором ей удалось забить более одного гола. Однако "Хака" отвечала на все, поэтому ничья.

"Паневежис" (Литва) - "Милсами" (Молдова) 2:2

Голы: Чадженович 17, Смит 48 - Гинсари 50, Гинсари 67

В этом матче сыграли трое представителей Украины. За "Милсами" целый матч отбегал Ярослав Терехов, а у "Паневежиса" в основном составе вышел Артем Щедрый. Его на 65-й минуте заменил бывший стоппер "Александрии" Каспарс Дубра. Ну а на 85-й минуте на поле у литовцев появился Роман Мельник.

Боевая ничья, хотя "Паневежис" мог выигрывать, если бы автор первого гола реализовал еще и пенальти.

"Мегпис" (Гибралтар) 19:00 "Дандолк" (Ирландия) 0:0

Для Гибралтара эта неделя весьма неплохая. "Линкольн Ред Импс" проиграл, но дал знатный бой "Карабаху". И вот сейчас "Мегпис" добыл почетную ничью с "Дандолком". Ирландцы, к слову, недавно играли в группе Лиги Европы (сезон 2020/21). Так что это уровень!

"Рига" (Латвия) - "Викингур" (Исландия) 2:0

Голы: Аурелио 31, Регза 53

Спокойно, без лишней суеты представитель Латвии разобрался с исландцами. Для этой стадии "Ригу" можно считать серьезным соперником. Кстати, за хозяевах сыграл экс-игрок "Ворсклы" Рангель. Он вышел на замену на 83-й минуте.

"Алашкерт" (Армения) - "Арсенал" (Тиват, Черногория) 1:1

Голы: Устинов 66 - Монтенегро 23

Достойный результат от черногорского дебютанта. "Арсенал" (Тиват) может гордиться ничьей против более опытной армянской команды. Как могло быть иначе в контексте дебютанта – знают болельщики "Хегельмана", чьи любимцы "сгорели" 0:5.

"Хегельман" (Литва) - "Шкупи" (Северная Македония) 0:5

Голы: Цепас 11, Кевен 23, Цепас 45+1, Цепас 46, Цепас 62

Первый разгром дня. "Шкупи" уже собаку съел на матчах квалификации еврокубков, тогда как "Хегельман" дебютирует на международном уровне. Что ж, первый блин – комом.

"Торпедо" (Грузия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) 2:2

Голы: Сандохадзе 44, Бугридзе 48 - Ренан Оливейра 47, Варешанович 52

Некоторые ресурсы позиционируют игрока "Торпедо" Гиули Манджгаладзе как украинца. Мы только отметим факт – в свое время он играл за "Полтаву". Сегодня вышел на замену уже на 13-й минуте, приняв участие в яркой ничьей против "Сараево". Неплохой результат для грузин, ведь соперник как для такой стадии – опытный.

"Гзира" (Мальта) - "Гленторан" (Северная Ирландия) 2:2

Голы: Виксон 29, Б. Борг 40 - Оджеди-Узокве 9, Маршалл 48

В составе "Гзиры" на сегодняшний матч было шесть бразильцев. Один из них забил гол, так что частично латиноамериканский вектор себя оправдал. У "Гленторана" с легионерами все гораздо проще и прозаичнее, но с игрой никак не хуже, чем у соперника. 2:2. А могли и выиграли, если бы автор первого гола еще и реализовал пенальти.

"Дукаджини" (Косово) - "Европа" (Гибралтар) 2:1

Голы: Шабани 30, Зульфиу 90+6 - Посо 45+6

Удаление : Ардин Даллку ("Дукаджини", две желтые)

"Европа" представляет Гибралтар, но играют за нее преимущественно испанцы. Понятно, что не уровня Примеры или даже Сегунды. 2:1 – результат, сохраняющий шансы для обоих коллективов. И не дающий оснований для дальновидных выводов по поводу этой пары.

Удаление в этом матче заработал экс-игрок "Ворсклы", брат Арменда Даллку Ардин. Также сыграл Ахмед Янузи. Даллку старший, собственно, - тренер этой команды.

"Домжале" (Словения) - "Бальзан" (Мальта) 1:4

Голы: Ковачевич (пен.) 57 - Андреич 8, Грех 44, Олавале 53, Зерял 90+4

Неожиданный результат. "Домжале" – сеяная команда, представляющая страну с довольно сильными футбольными традициями. Но Мальта – это тоже не задворки. Доказала их сборная игрой против Украины. Сегодня же "Бальзан" просто шокировал обладателя 4-го места чемпионата Словении.

"Прогресс" (Люксембург) - "Гьилани" (Косово) 2:2

Голы: Де Алмейда 11, Натами 62 - Рамадани 48, Рамадани 66

Это третий сезон "Гьилани" в еврокубках. В двух предыдущих они одерживали по одной победе. Теперь ничья. Шанс одержать победу будет через неделю.

ДАК 1904 (Словакия) - "Дила" (Грузия) 2:1

Голы: Труса 33, Рамадан 36 - Ковталюк 43

В этой паре определяется ближайший еврокубковый соперник "Ворсклы". Матч лучше начала команда из Грузии, которая контролировала мяч, создала момент. ДАК долго искал пути к воротам, но когда разбегался - сопернику не поздоровилось. Первый гол – результат широкой позиционной атаки (забили вторым темпом, украинский вратарь "Дилы" не мог помочь), а вот второй – это следствие высокой командной скорости.

Тогда (после того, как счет стал 2:0) казалось, что "Дила" "поплывет". Словаки имели еще один момент, но довольно неожиданно они пропустили "в раздевалку" от украинского легионера "Дилы" Ковталюка (сильно пробил "под" голкипером с острого угла).

Во втором тайме игра была более спокойной – только перед финальным свистком было по моменту у каждой из сторон. "Дила" не рисковала раскрываться, чтобы не пропустить в третий раз. ДАК устал и впоследствии словацкие комментаторы признавали, что даже минимальная победа против такого соперника - весомый успех.

Вопрос о победителе пары остается открытым. Кто бы им ни стал, "Ворскле" будет тяжело. Но и не безнадежно.

Евгений Кучеренко (вратарь) отыграл за "Дилу" весь матч, Николай Ковталюк был заменен на 64-й минуте. Тренирует "Дилу" украинец Андрей Демченко.

"Пенибонт" (Уэльс) - "Санта Колома" (Андорра) 1:1

Голы: Венеблс 66 - Мурело 36

Не поверите, но за "Санта Колому" выступает украинец – Андрей Маркович перебрался сюда с чемпионата Эстонии. Сегодня он провел на поле все регламентированное время.

"Тирана" (Албания) - "Динамо" (Батуми, Грузия) 1:1

Голы: Лушкья 90+3 - Фламарион 66

"Динамо" (Батуми) арендовало у "Динамо" киевского Георгия Цитаишвили и сегодня он уже сыграл в еврокубках (67 минут). Также в основном составе "Динамо" (Батуми) вышел Иван Литвиненко, замененный на 71-й минуте.

"Шкендия" (Северная Македония) - "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс) 1:0

Гол: Шала 47

Эннур Тотре не вернется в "Ворсклу". Об этом можно судить по тому факту, что сегодня северо-македонец вывел "Шкендию" с капитанской повязкой на еврокубковый матч. Хозяева победили, но уэльская команда со сложным названием еще поборется.

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Неман" (Беларусь) 1:2

Голы: Кавен 22 - Зубович 29, Шукуров 82

Неожиданно. Просто неожиданно. И без комментариев. Сколько "Вадуц" осенью попил крови у болельщиков "Днепра-1", а сегодня "слился" представителю страны, которой даже не должно быть в еврокубках. Но еще есть надежда, что в ответном матче "Вадуц" исправит положение.

В составе "Немана" затесались украинцы Юрий Пантя и Роман Папарига. Первый отыграл весь матч, второй – 77 минут.

"Акурейри" (Исландия) - "Коннас Кэй" (Уэльс) 2:0

Голы: Стейнгримссон 60, Гафстейнссон 83

"Акурейри" вышел в еврокубки впервые за более чем тридцать лет. И возвращение этой команды, представляющей город с примерно двадцатью тысячами населения, оказалось триумфальным. Главное – не растерять преимущество в гостях.

ХБ Торсхавн (Фарерские острова) - "Дерри Сити" (Ирландия) 0:0

Одна из немногих нулевых ничьих этого игрового дня. Командам придется забивать уже в ответном матче. Либо из игры, либо в серии пенальти (а, может быть, и так, и так, ведь правила выездного гола больше нет).

"Сутьеска" (Черногория) - "Космос" (Сан-Марино) 1:0

Гол: Маркович 79

"Космос" влюбляет в себя одним своим названием. Вот если бы еще с результатами складывалось... Однако "Сутьеска" на уровне первого квалификационного раунда – серьезный соперник, поэтому представитель Сан-Марино точно не опозорился.

"Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Динамо" (Минск, Беларусь) 2:2

Голы: Харачич 85, Харачич 90+1 - Бахар 41, Морозов 50

Еще один хороший результат для страны-прихвостня агрессоров (хотя победа была упущена в течение последних пяти минут). "Железничару" нужно собраться на выездной матч. Тем более, он будет фактически выездным и для "Динамо" (Минск), потому что на территории диктатора Лукашенко не играют.

"Ла-Фиорита" (Сан-Марино) - "Зимбру" (Молдова) 1:1

Голы: Касолла 34 - Керунту 64

Денис Дедечко даже когда-то был в сборной Украины. Сейчас он в "Зимбру", за который отыграл полный матч против максимально итализированной "Ла-Фиориты". В ответном матче молдаване должны сыграть активнее и агрессивнее. Этот соперник – проходной.

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Влазния" (Албания) 3:1

Голы: Макки 57, Макки 68, Скотт 76 - Юрич 89

Удаление : Финлейсон 88 ("Линфилд", две желтые)

Провал албанцев. Свой гол они забили уже после того, как в составе соперника произошло удаление. А до этого проигрывали чуть ли не безнадежно.

"Марибор" (Словения) - "Биркиркара" (Мальта) 1:1

Голы: Брнич (пен.) 67 - Мбонг 31

Не словенский сегодня день. "Домжале" проиграл мальтийцам, исторический гранд страны "Марибор" тоже с мальтийцами сыграл вничью. Увидим через неделю – тенденция это или просто стечение обстоятельств.