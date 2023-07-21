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Ворскла здесь. Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги конференций

Лига конференций
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Два пути, 106 команд

Ворскла здесь. Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги конференций

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций. Это означает, что сформировались все игровые пары второго круга отбора Лиги конференций. Команды разделены на два пути – основной и путь чемпионов.

Все пары

Путь чемпионов:

  • "Нью-Сейнтс" (Уэльс) – "Свифт" (Люксембург);
  • "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Динамо" (Тбилиси, Грузия);
  • "Тре-Пенне" (Сан-Марино) – "Валмиера" (Латвия);
  • "Балкани" (Косово) – "Ларн" (Северная Ирландия);
  • "Струга" (Северная Македония) – "Будучность" (Черногория);
  • "Фарул" (Румыния) – "Урарту" (Армения);
  • "Ференцварош" (Венгрия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия);
  • "Атлетик Эскальдес" (Андорра) – "Партизани" (Албания);

Основной путь:

  • "Гзира" (Мальта) – "Дюделанж" (Люксембург);
  • "Мидтьюлланн" (Дания) – "Прогресс" (Люксембург);
  • ЦСКА 1948 (Болгария) – FCSB (Румыния);
  • "Фенербахче" (Турция) – "Зимбру" (Молдова);
  • "Риека" (Хорватия) – "Дукаджини" (Косово);
  • "Сутьеска" (Черногория) – "Санта Колома" (Андорра);
  • РФШ (Латвия) – "Сабах" (Азербайджан);
  • "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Нефтчи" (Азербайджан);
  • "Алашкерт" (Армения) – "Дебрецен" (Венгрия);
  • "Акурейри" (Исландия) – "Дандолк" (Ирландия);
  • "Крузейдерс" (Северная Ирландия) – "Русенборг" (Норвегия);
  • "Хиберниан" (Шотландия) – "Интер Эскальдес" (Андорра);
  • Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс);
  • "Арарат-Армения" (Армения) – "Арис" (Греция);
  • "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) – "Актобе" (Казахстан);
  • "Дерри Сити" (Северная Ирландия) – КуПС (Финляндия);
  • "Линфилд" (Северная Ирландия) – "Погонь" (Польша);
  • "Шкупи" (Северная Македония) – "Левски" (Болгария);
  • "Ордабасы" (Казахстан) – "Легия" (Польша);
  • "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Богемианс 1905" (Чехия);
  • "Габала" (Азербайджан) - "Омония" (Кипр);
  • "Юргорден" (Швеция) – "Люцерн" (Швейцария);
  • "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) – "Паневежис" (Литва);
  • АПОЭЛ (Кипр) – "Войводина" (Сербия);
  • "Кальмар" (Швеция) – "Пьюник" (Армения);
  • "Ауда" (Латвия) – "Спартак" (Трнава, Словакия);
  • "Виктория" (Плзень, Чехия) - "Дрита" (Косово);
  • ЦСКА (Болгария) – "Сепси" (Северная Македония);
  • "Кечкемет" (Венгрия) – "Рига" (Латвия);
  • "Ворскла" (Украина) – "Дила" (Грузия);
  • ЧФР Клуж (Румыния) – "Аданаспор" (Турция);
  • "Базель" (Швейцария) – "Тобол" (Казахстан);
  • "Дифферданж" (Люксембург) – "Марибор" (Словения);
  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Петрокуб" (Молдова);
  • ПАОК (Греция) – "Бейтар" (Израиль);
  • "Бальцан" (Мальта) – "Неман" (Беларусь);
  • "Целе" (Словения) – "Витория" (Гимарайнш, Португалия);
  • "Бешикташ" (Турция) – "Тирана" (Албания);
  • "Осиек" (Хорватия) - "Залаэгерсег" (Венгрия);
  • "Твенте" (Нидерланды) – "Хаммарбю" (Швеция);
  • "Брюгге" (Бельгия) – "Орхус" (Дания);
  • "Торпедо" (Жодино, Белоруссия) – АЕК (Ларнака, Кипр);
  • "Гент" (Бельгия) – "Жилина" (Словакия);
  • "Лех" (Польша) – "Кауно Жальгирис" (Литва);
  • "Аустрия" (Австрия) – "Борац" (Босния и Герцеговина).

Матчи состоятся 27-го июля и 3-го августа (базовые даты).

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