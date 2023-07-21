Лига конференций
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Ворскла здесь. Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги конференций
Два пути, 106 команд
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций. Это означает, что сформировались все игровые пары второго круга отбора Лиги конференций. Команды разделены на два пути – основной и путь чемпионов.
Все пары
Путь чемпионов:
- "Нью-Сейнтс" (Уэльс) – "Свифт" (Люксембург);
- "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Динамо" (Тбилиси, Грузия);
- "Тре-Пенне" (Сан-Марино) – "Валмиера" (Латвия);
- "Балкани" (Косово) – "Ларн" (Северная Ирландия);
- "Струга" (Северная Македония) – "Будучность" (Черногория);
- "Фарул" (Румыния) – "Урарту" (Армения);
- "Ференцварош" (Венгрия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия);
- "Атлетик Эскальдес" (Андорра) – "Партизани" (Албания);
Основной путь:
- "Гзира" (Мальта) – "Дюделанж" (Люксембург);
- "Мидтьюлланн" (Дания) – "Прогресс" (Люксембург);
- ЦСКА 1948 (Болгария) – FCSB (Румыния);
- "Фенербахче" (Турция) – "Зимбру" (Молдова);
- "Риека" (Хорватия) – "Дукаджини" (Косово);
- "Сутьеска" (Черногория) – "Санта Колома" (Андорра);
- РФШ (Латвия) – "Сабах" (Азербайджан);
- "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Нефтчи" (Азербайджан);
- "Алашкерт" (Армения) – "Дебрецен" (Венгрия);
- "Акурейри" (Исландия) – "Дандолк" (Ирландия);
- "Крузейдерс" (Северная Ирландия) – "Русенборг" (Норвегия);
- "Хиберниан" (Шотландия) – "Интер Эскальдес" (Андорра);
- Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс);
- "Арарат-Армения" (Армения) – "Арис" (Греция);
- "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) – "Актобе" (Казахстан);
- "Дерри Сити" (Северная Ирландия) – КуПС (Финляндия);
- "Линфилд" (Северная Ирландия) – "Погонь" (Польша);
- "Шкупи" (Северная Македония) – "Левски" (Болгария);
- "Ордабасы" (Казахстан) – "Легия" (Польша);
- "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Богемианс 1905" (Чехия);
- "Габала" (Азербайджан) - "Омония" (Кипр);
- "Юргорден" (Швеция) – "Люцерн" (Швейцария);
- "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) – "Паневежис" (Литва);
- АПОЭЛ (Кипр) – "Войводина" (Сербия);
- "Кальмар" (Швеция) – "Пьюник" (Армения);
- "Ауда" (Латвия) – "Спартак" (Трнава, Словакия);
- "Виктория" (Плзень, Чехия) - "Дрита" (Косово);
- ЦСКА (Болгария) – "Сепси" (Северная Македония);
- "Кечкемет" (Венгрия) – "Рига" (Латвия);
- "Ворскла" (Украина) – "Дила" (Грузия);
- ЧФР Клуж (Румыния) – "Аданаспор" (Турция);
- "Базель" (Швейцария) – "Тобол" (Казахстан);
- "Дифферданж" (Люксембург) – "Марибор" (Словения);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "Петрокуб" (Молдова);
- ПАОК (Греция) – "Бейтар" (Израиль);
- "Бальцан" (Мальта) – "Неман" (Беларусь);
- "Целе" (Словения) – "Витория" (Гимарайнш, Португалия);
- "Бешикташ" (Турция) – "Тирана" (Албания);
- "Осиек" (Хорватия) - "Залаэгерсег" (Венгрия);
- "Твенте" (Нидерланды) – "Хаммарбю" (Швеция);
- "Брюгге" (Бельгия) – "Орхус" (Дания);
- "Торпедо" (Жодино, Белоруссия) – АЕК (Ларнака, Кипр);
- "Гент" (Бельгия) – "Жилина" (Словакия);
- "Лех" (Польша) – "Кауно Жальгирис" (Литва);
- "Аустрия" (Австрия) – "Борац" (Босния и Герцеговина).
Матчи состоятся 27-го июля и 3-го августа (базовые даты).
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