ВИДЕО. В Лиге конференций вратарь отбил удар в серии пенальти и побежал праздновать, а мяч закатился за линию

Североирландский "Гленторан" и мальтийская "Гзира" в квалификации Лиги конференций выдали самый драматический матч, возможно, всего календарного года.

Первая игра на Мальте завершилась вничью 2:2. В начале второй встречи "Гленторан" не реализовал пенальти, а после перерыва еще и пропустил. "Гзира" вела в счете до 90+13 минуты, но все же пропустила от хозяев. Игра через овертайм перешла в серию пенальти, где обе команды в сумме нанесли 28 ударов: 27 из них удалось реализовать.

Самый сказочный эпизод произошел на 27-м ударе игрока "Гзиры" Захари Скерри: голкипер "Гленторана" Аарон Маккари его отбил, уже побежал праздновать это и забыл замяч, который коварно закрутился в ворота.

???? Have you ever seen anything like this?



The keeper celebrates but the ball had a different idea...



???? @Glentoran pic.twitter.com/xjGiwxVKOK