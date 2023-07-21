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ВИДЕО. В Лиге конференций вратарь отбил удар в серии пенальти и побежал праздновать, а мяч закатился за линию
Самый эпический матч первого раунда Лиги конференций
Скріншот з відео
Североирландский "Гленторан" и мальтийская "Гзира" в квалификации Лиги конференций выдали самый драматический матч, возможно, всего календарного года.
Первая игра на Мальте завершилась вничью 2:2. В начале второй встречи "Гленторан" не реализовал пенальти, а после перерыва еще и пропустил. "Гзира" вела в счете до 90+13 минуты, но все же пропустила от хозяев. Игра через овертайм перешла в серию пенальти, где обе команды в сумме нанесли 28 ударов: 27 из них удалось реализовать.
Самый сказочный эпизод произошел на 27-м ударе игрока "Гзиры" Захари Скерри: голкипер "Гленторана" Аарон Маккари его отбил, уже побежал праздновать это и забыл замяч, который коварно закрутился в ворота.
???? Have you ever seen anything like this?— NI Football League (@OfficialNIFL) July 20, 2023
The keeper celebrates but the ball had a different idea...
???? @Glentoran pic.twitter.com/xjGiwxVKOK
Партнер вратаря хозяев Леон Бойд свой следующий удар не реализовал и завершил серию в пользу "Гзиры". Таким образом, мальтийцы вели в счете по ходу первого и второго матчей, но вырвали победу только в серии пенальти на 28-м ударе.
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