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Пердута: Не для того мы с таким трудом добывали путевку в ЛК, чтобы вылететь после первых матчей
Ворскла в еврокубковых матчах стартует с матчей против грузинской Дилы
Защитник "
– Поединки предыдущего этапа "Дилы" со словацким ДАКом еще раз доказали: прогнозы в футболе дело – ненадежное. Ведь большинство экспертов отдавали предпочтение словацкой команде, однако "Дила" решила иначе.
– Футболисты "Ворсклы" сейчас находится на сборе в Польше, но, видимо, нашли возможность просмотреть телетрансляции этих поединков. Чем запомнилась "Дила"?
– Хорошим контролем мяча, бойцовским характером. В первом матче в гостях грузины сплотились и переломили ход поединка, который складывался для них неудачно.
– Вы не знакомы с вратарем Кучеренко и нападающим Ковталюком, которые защищают цвета "Дилы"?
– Нет, знаю только, что они – украинцы.
– А то, что "Дилу" возглавляет украинский специалист Андрей Демченко может пригодиться грузинской команде?
– Не думаю. Все будет зависеть, прежде всего, от нас, как настроимся, продемонстрируем ли свои лучшие качества. Если подойдем к противостоянию с "Дилой" в боевой спортивной форме, то никакая информация о "Ворскле", которой владеет Демченко, дивидендов "Диле" не принесет.
– Сегодня "Ворскла" на сборе в Польше проведет последний спарринг. Как оцениваете нынешнее состояние полтавской команды?
– Как по мне, главное, что лазарет команды – пустой. Все ребята мотивированы, горят желанием доказать, что из предыдущих неудач в еврокубках сделаны правильные выводы.
– В двух последних выступлениях в Европе полтавчане на заключительных минутах пропустили и досрочно выбывали с дистанции.
– Не для того мы прошлой весной с таким трудом добывали путевку в Лигу конференций, чтобы вылететь после первых матчей.
– 27 июля "Ворскла" будет принимать "Дилу" на стадионе польского города Тихи, где несколько недель назад полтавчане встречались с местной командой.
– Стадион просто красавец, отвечает всем требованиям сегодняшнего дня. Запомнились и болельщики, которые горячо поддерживали свою команду. Надеюсь, что 27 июля нам изрядно поможет 12 игрок.
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