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ЛК. Старт Ворсклы, определение соперника для Динамо, потенциальное влияние на корзины. О втором квалификационном раунде
Анонс первых матчей
Фото: uefa.com
Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выйдут в третий квалификационный раунд, проигравшие попрощаются с еврокубками.
Базовая дата первых матчей – 27-е июля 2023-го года. Но некоторые игры пройдут 25.07 и 26.07.
Украина здесь имеет прямой, непосредственный интерес в виде матчей своего представителя: полтавская "Ворскла" стартует в турнире противостоянием с грузинской "Дилой". Первый матч состоится в Польше – на номинально домашней арене "Ворсклы".
- "Ворскла" (Украина) 20:30 "Дила" (Грузия).
Еще один фактически прямой интерес – пара, в которой определяется соперник киевского "Динамо" в третьем квалификационном раунде.
- "Арарат-Армения" (Армения) 18:00 "Арис" (Греция).
Сюда же можно добавить и пару, в которой определяется потенциальный следующий соперник "Ворсклы" (на случай, если она пройдет "Дилу"). Кроме того, в этой паре играет представитель одного из наших конкурентов в Таблице коэффициентов – Сербии. А за этими командами уже традиционно следим с повышенным вниманием.
- АПОЭЛ (Кипр) 20:00 "Войводина" (Сербия).
Собственно, таких пар, где представлены наши конкуренты, кроме вышеупомянутой, еще четырнадцать. Наши конкуренты отмечены в парах не жирным шрифтом.
- "Мидтьюлланн" (Дания) 19:45 "Прогресс" (Люксембург);
- "Фенербахче" (Турция) 21:00 "Зимбру" (Молдова).
- "Буде-Глимт" (Норвегия) 19:00 "Богемианс-1905" (Чехия)*;
- "Юргорден" (Швеция) 20:00 "Люцерн" (Швейцария);
- "Виктория" (Чехия) 20:00 "Дрита" (Косово);
- ЧФР Клуж (Румыния) 20:30 "Адана Демирспор" (Турция);
- "Базель" (Швейцария) 20:30 "Тобол" (Казахстан);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 20:30 "Петрокуб" (Молдова);
- ПАОК (Греция) 20:30 "Бейтар" (Израиль);
- "Хапоэль (Беер-Шева, Израиль) 21:00 "Паневежис" (Литва);
- "Бешикташ" (Турция) 21:00 "Тирана" (Албания);
- "Брюгге" (Бельгия) 21:00 "Орхус" (Дания);
- "Крузейдерс (Северная Ирландия)" 22:00 "Русенборг" (Норвегия).
* - в этом противостоянии сойдутся представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.
Важны также пары, в которых определяются потенциальные соперники представителей конкурентов Украины в третьем раунде квалификации.
- РФШ (Латвия) 19:00 "Сабах" (Азербайджан) – определяется соперник "Партизана" (Сербия);
- ЦСКА-1948 (Болгария) 20:30 FCSB (Румыния) – определяется потенциальный соперник "Норшелланна" (Дания).
- "Интер Эскальдес" (Андорра) 18:00 "Хиберниан" (Шотландия) – определяется потенциальный соперник "Люцерна" (Швейцария);
- "Габала" (Азербайджан) 19:00 "Омония" (Кипр) – определяется потенциальный соперник "Мидтьюлланна" (Дания);
- "Гзира" (Мальта) 20:00 "Дюдделанж" (Люксембург) – определяется потенциальный соперник "Виктории" (Чехия);
- "Кальмар" (Швеция) 20:00 "Пьюник" (Армения) – определяется соперник "Буде-Глимта" (Норвегия) или "Богемианса-1905" (Чехия);
- "Дифферданж" (Люксембург) 20:30 "Марибор" (Словения) – определяется потенциальный соперник "Фенербахче" (Турция);
- "Торпедо" (Жодино, Беларусь) 21:00 АЕК (Ларнака, Кипр) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- "Осиек" (Хорватия) 21:00 "Залаэгерсег" (Венгрия) – определяется потенциальный соперник "Адана Демирспор" (Турция);
- "Акурейри" (Исландия) 21:00 "Дандолк" (Ирландия) – определяется потенциальный соперник "Орхуса" (Дания);
- "Дерри Сити" (Ирландия) 21:45 КуПС (Финляндия) – определяется потенциальный соперник "Базеля" (Швейцария);
- "Шкупи" (Северная Македония) 22:00 "Левски" (Болгария) – определяется потенциальный соперник "Хапоэля" (Беер-Шева, Израиль);
- "Железничар" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Нефтчи" (Азербайджан) – определяется потенциальный соперник "Бешикташа" (Турция).
Среди других пар выделяем те команды, которые имеют более высокий личный рейтинг, чем у "Динамо", "Зари", "Днепра-1" и "Ворсклы". При выходе в групповой раунд (и если там окажутся украинские представители), они способны понижать корзины наших при жеребьевке.
(выгодны победы команд, выделенные жирным)
Могут влиять на понижение корзины "Динамо", "Зари", "Днепра-1" и "Ворсклы":
- "Гент" (Бельгия) 21:00 "Жилина" (Словакия).
Могут влиять на понижение корзины "Зари", "Днепра-1" и "Ворсклы":
- "Ференцварош" (Венгрия) 20:00 "Шемрок "Роверс" (Ирландия) (в этой паре "Ференцварош" понижает корзину всех трех украинских команд, а "Шемрок Роверс" – только "Днепра-1" и "Ворсклы");
- "Лех" (Польша) 21:00 "Кауно Жальгирис" (Литва).
Могут влиять на понижение корзины "Днепра-1" и "Ворсклы":
- "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 21:00 "Свифт" (Люксембург).
- "Ордабасы" (Казахстан) 18:00 "Легия" (Польша);
- ЦСКА (София, Болгария) 20:00 "Сепси" (Румыния);
- "Ауда" (Литва) 20:00 "Спартак" (Трнава, Словакия);
- "Кечкемет" (Венгрия) 20:00 "Рига" (Латвия);
- "Твенте" (Нидерланды) 21:00 "Хаммарбю" (Швеция);
- "Дукаджини" (Косово) 21:00 "Риека" (Хорватия);
- "Целе" (Словения) 21:00 "Витория" (Гимарайнш, Португалия);
- "Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 "Погонь" (Польша).
Могут влиять на понижение корзины "Ворсклы":
- "Хамрун Спартанс" (Мальта) 21:00 "Динамо" (Тбилиси, Грузия).
- "Струга" (Северная Македония) 18:00 "Будучность" (Черногория).
- "Алашкерт" (Армения) 18:00 "Дебрецен" (Венгрия);
- Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 21:00 "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс);
- "Аустрия" (Австрия) 21:30 "Борац" (Босния и Герцеговина);
- "Сутьеска" (Черногория) 22:00 "Санта Колома" (Андорра).
Остальные матчи:
- "Атлетик Эскальдес" (Андорра) 18:00 "Партизани" (Албания);
- "Балкани" (Косово) 21:45 "Ларн" (Северная Ирландия);
- "Тре Пенне" (Сан-Марино) 21:45 "Валмиера" (Латвия).
- "Ниман" (Беларусь) 21:00 "Больцан" (Мальта).
- "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 20:00 "Актобе" (Казахстан);
- "Фарул" (Румыния) 20:30 "Урарту" (Армения).
Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football
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