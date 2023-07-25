ЛК. Старт Ворсклы, определение соперника для Динамо, потенциальное влияние на корзины. О втором квалификационном раунде

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выйдут в третий квалификационный раунд, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Базовая дата первых матчей – 27-е июля 2023-го года. Но некоторые игры пройдут 25.07 и 26.07.

Украина здесь имеет прямой, непосредственный интерес в виде матчей своего представителя: полтавская "Ворскла" стартует в турнире противостоянием с грузинской "Дилой". Первый матч состоится в Польше – на номинально домашней арене "Ворсклы".

Лига конференций. 27.07.2023

"Ворскла" (Украина) 20:30 "Дила" (Грузия).

Еще один фактически прямой интерес – пара, в которой определяется соперник киевского "Динамо" в третьем квалификационном раунде.

"Арарат-Армения" (Армения) 18:00 "Арис" (Греция).

Сюда же можно добавить и пару, в которой определяется потенциальный следующий соперник "Ворсклы" (на случай, если она пройдет "Дилу"). Кроме того, в этой паре играет представитель одного из наших конкурентов в Таблице коэффициентов – Сербии. А за этими командами уже традиционно следим с повышенным вниманием.

АПОЭЛ (Кипр) 20:00 "Войводина" (Сербия).

Собственно, таких пар, где представлены наши конкуренты, кроме вышеупомянутой, еще четырнадцать. Наши конкуренты отмечены в парах не жирным шрифтом.

Лига конференций. 26.07.2023

"Мидтьюлланн" (Дания) 19:45 "Прогресс" (Люксембург) ;

; "Фенербахче" (Турция) 21:00 "Зимбру" (Молдова).

Лига конференций. 27.07.2023

"Буде-Глимт" (Норвегия) 19:00 "Богемианс-1905" (Чехия)* ;

; "Юргорден" (Швеция) 20:00 "Люцерн" (Швейцария);

"Люцерн" (Швейцария); "Виктория" (Чехия) 20:00 "Дрита" (Косово) ;

; ЧФР Клуж (Румыния) 20:30 "Адана Демирспор" (Турция);

"Адана Демирспор" (Турция); "Базель" (Швейцария) 20:30 "Тобол" (Казахстан) ;

; "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 20:30 "Петрокуб" (Молдова) ;

; ПАОК (Греция) 20:30 "Бейтар" (Израиль);

"Бейтар" (Израиль); "Хапоэль (Беер-Шева, Израиль) 21:00 "Паневежис" (Литва) ;

; "Бешикташ" (Турция) 21:00 "Тирана" (Албания) ;

; "Брюгге" (Бельгия) 21:00 "Орхус" (Дания);

"Орхус" (Дания); "Крузейдерс (Северная Ирландия)" 22:00 "Русенборг" (Норвегия).

* - в этом противостоянии сойдутся представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.

Важны также пары, в которых определяются потенциальные соперники представителей конкурентов Украины в третьем раунде квалификации.

Лига конференций. 26.07.2023

РФШ (Латвия) 19:00 "Сабах" (Азербайджан) – определяется соперник "Партизана" (Сербия);

"Сабах" (Азербайджан) – определяется соперник "Партизана" (Сербия); ЦСКА-1948 (Болгария) 20:30 FCSB (Румыния) – определяется потенциальный соперник "Норшелланна" (Дания).

Лига конференций. 27.07.2023

"Интер Эскальдес" (Андорра) 18:00 "Хиберниан" (Шотландия) – определяется потенциальный соперник "Люцерна" (Швейцария);

"Хиберниан" (Шотландия) – определяется потенциальный соперник "Люцерна" (Швейцария); "Габала" (Азербайджан) 19:00 "Омония" (Кипр) – определяется потенциальный соперник "Мидтьюлланна" (Дания);

"Омония" (Кипр) – определяется потенциальный соперник "Мидтьюлланна" (Дания); "Гзира" (Мальта) 20:00 "Дюдделанж" (Люксембург) – определяется потенциальный соперник "Виктории" (Чехия);

"Дюдделанж" (Люксембург) – определяется потенциальный соперник "Виктории" (Чехия); "Кальмар" (Швеция) 20:00 "Пьюник" (Армения) – определяется соперник "Буде-Глимта" (Норвегия) или "Богемианса-1905" (Чехия);

"Пьюник" (Армения) – определяется соперник "Буде-Глимта" (Норвегия) или "Богемианса-1905" (Чехия); "Дифферданж" (Люксембург) 20:30 "Марибор" (Словения) – определяется потенциальный соперник "Фенербахче" (Турция);

"Марибор" (Словения) – определяется потенциальный соперник "Фенербахче" (Турция); "Торпедо" (Жодино, Беларусь) 21:00 АЕК (Ларнака, Кипр) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);

АЕК (Ларнака, Кипр) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль); "Осиек" (Хорватия) 21:00 "Залаэгерсег" (Венгрия) – определяется потенциальный соперник "Адана Демирспор" (Турция);

"Залаэгерсег" (Венгрия) – определяется потенциальный соперник "Адана Демирспор" (Турция); "Акурейри" (Исландия) 21:00 "Дандолк" (Ирландия) – определяется потенциальный соперник "Орхуса" (Дания);

"Дандолк" (Ирландия) – определяется потенциальный соперник "Орхуса" (Дания); "Дерри Сити" (Ирландия) 21:45 КуПС (Финляндия) – определяется потенциальный соперник "Базеля" (Швейцария);

КуПС (Финляндия) – определяется потенциальный соперник "Базеля" (Швейцария); "Шкупи" (Северная Македония) 22:00 "Левски" (Болгария) – определяется потенциальный соперник "Хапоэля" (Беер-Шева, Израиль);

"Левски" (Болгария) – определяется потенциальный соперник "Хапоэля" (Беер-Шева, Израиль); "Железничар" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Нефтчи" (Азербайджан) – определяется потенциальный соперник "Бешикташа" (Турция).

Среди других пар выделяем те команды, которые имеют более высокий личный рейтинг, чем у "Динамо", "Зари", "Днепра-1" и "Ворсклы". При выходе в групповой раунд (и если там окажутся украинские представители), они способны понижать корзины наших при жеребьевке.

(выгодны победы команд, выделенные жирным)

Могут влиять на понижение корзины "Динамо", "Зари", "Днепра-1" и "Ворсклы":

Лига конференций. 27.07.2023

"Гент" (Бельгия) 21:00 "Жилина" (Словакия).

Могут влиять на понижение корзины "Зари", "Днепра-1" и "Ворсклы":

"Ференцварош" (Венгрия) 20:00 "Шемрок "Роверс" (Ирландия) (в этой паре "Ференцварош" понижает корзину всех трех украинских команд, а "Шемрок Роверс" – только "Днепра-1" и "Ворсклы");

(в этой паре "Ференцварош" понижает корзину всех трех украинских команд, а "Шемрок Роверс" – только "Днепра-1" и "Ворсклы"); "Лех" (Польша) 21:00 "Кауно Жальгирис" (Литва).

Могут влиять на понижение корзины "Днепра-1" и "Ворсклы":

Лига конференций. 25.07.2023

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) 21:00 "Свифт" (Люксембург).

Лига конференций. 27.07.2023

"Ордабасы" (Казахстан) 18:00 "Легия" (Польша);

"Легия" (Польша); ЦСКА (София, Болгария) 20:00 "Сепси" (Румыния) ;

; "Ауда" (Литва) 20:00 "Спартак" (Трнава, Словакия);

"Спартак" (Трнава, Словакия); "Кечкемет" (Венгрия) 20:00 "Рига" (Латвия);

"Рига" (Латвия); "Твенте" (Нидерланды) 21:00 "Хаммарбю" (Швеция) ;

; "Дукаджини" (Косово) 21:00 "Риека" (Хорватия);

"Риека" (Хорватия); "Целе" (Словения) 21:00 "Витория" (Гимарайнш, Португалия);

"Витория" (Гимарайнш, Португалия); "Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 "Погонь" (Польша).

Могут влиять на понижение корзины "Ворсклы":

Лига конференций. 25.07.2023

"Хамрун Спартанс" (Мальта) 21:00 "Динамо" (Тбилиси, Грузия).

Лига конференций. 26.07.2023

"Струга" (Северная Македония) 18:00 "Будучность" (Черногория).

Лига конференций. 27.07.2023

"Алашкерт" (Армения) 18:00 "Дебрецен" (Венгрия) ;

; Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 21:00 "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс) ;

; "Аустрия" (Австрия) 21:30 "Борац" (Босния и Герцеговина) ;

; "Сутьеска" (Черногория) 22:00 "Санта Колома" (Андорра).

Остальные матчи:

Лига конференций. 25.07.2023

"Атлетик Эскальдес" (Андорра) 18:00 "Партизани" (Албания);

"Партизани" (Албания); "Балкани" (Косово) 21:45 "Ларн" (Северная Ирландия);

"Ларн" (Северная Ирландия); "Тре Пенне" (Сан-Марино) 21:45 "Валмиера" (Латвия).

Лига конференций. 26.07.2023

"Ниман" (Беларусь) 21:00 "Больцан" (Мальта).

Лига конференций. 27.07.2023

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 20:00 "Актобе" (Казахстан);

"Актобе" (Казахстан); "Фарул" (Румыния) 20:30 "Урарту" (Армения).