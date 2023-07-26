ЛК. Мидтьюлланд справляется с Прогресом, Будучност снова удивляет

Лига конференций, второй квалификационный раунд, первые матчи

“Будучность” и “Струга” быстро покинули квалификационный раунд Лиги чемпионов, вылетев от “Жальгириса” и “Брейдаблика” соответственно. Первый матч чемпионов-неудачников на берегу живописного Охридского озера закончился победой представителя Северной Македонии.

Еврокубки для “РФС” могут закончиться совсем скоро. Рижская команда выполнила 18 ударов против семи у азербайджанского “Сабаха”, но гости пробивали гораздо эффективнее.

А “Мидтьюланн” добился скромной победы над люксембургским “Прогресом”, забив два гола в своем излюбленном стиле. Первый – после углового, второй – после навеса и точного удара головой.

Охрид, “Билянины Изворы”

“Струга” (Северная Македония) – “Будучност” (Черногория) 1:0

Гол: Ибраими 29

Юрмала, “Слока”

“РФС” (Латвия) – “Сабах” (Азербайджан) 0:2

Голы: Летич 22, Волков 56

Хернинг, “Арена Хернинг”

“Мидтьюлланд” (Дания) – “Прогрес” (Люксембург) 2:0

Голы: Дальсгор 37, Каба 59