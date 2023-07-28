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ЛК. Крупные победы Брюгге и Гента, успехи фарерцев и исландцев
Продолжается второй квалификационный раунд Лиги конференций
Фото: twitter.com/ClubBrugge/Автор - невідомий
Бывший и нынешний клуб Романа Яремчука не заметили своих соперников в первых матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций. Сам украинец, к слову, не играл против “Орхуса” из-за травмы, но отсутствие Яремчука не помешало “Брюгге” забить три безответных гола датскому клубу.
“Гент” пропустил один мяч от словацкой “Жилины”, но сам забил пять раз. Разгром начался с гола нигерийского форварда Гифта Эммануэля Орбана, дубль сделал Куйперс, по одному мячу у де Сарта и Ватанабе.
В интересном противостоянии атлантических команд побелили скандинавы. Фарерский “Б-36” смог обыграть представителя Уэльса “Хефервордвест”, а исландский “Акюрейри” уверенно расправился с ирландским “Дандолком”.
“Бешикташ” провел скромный матч против “Тираны”, вернув себе преимущество в два мяча только на 90+4 минуте. 90+4 минута стала особенной и для “Аустрии”, которая только в конце матча смогла справиться с боснийским “Борацем”.
Хороших результатов добились польские клубы – познаньский “Лех” переиграл на своем поле “Кауно” (3:1), а “Погонь” разгромил 56-кратного чемпиона Северной Ирландии “Линфилд” (5:2).
Лига Конференций, второй квалификационный раунд, первые матчи
Гент, “Гент Стэдиум”
“Гент” Бельгия – “Жилина” Словакия 5:1
Голы: Орбан 24, де Сарт 54, Куйперс 65, Ватанабе 75, Куйперс 84 – Капралик 77
Удаление: Яворчек 72 (“Жилина”)
Мезекевешд, “Муниципальный стадион”
“Торпедо” Жодино, Беларусь – “АЕК” Ларнака, Кипр 2:3
Голы: Глушенков 70, Овоно 73 – Дюрчо 5 (пен.), Касас 15, Фарай 39
Торсхавн, “Гундадалур”
“Б-36” Фарерские острова – “Хефервордвест” Уэльс 2:1
Голы: Агнарссон 10, Йохансен 60 – Тэйлор-Кроссдэйл 80
Брюгге, “Ян Брейдел”
“Брюгге” Бельгия – “Орхус” Дания 3:0
Голы: Бучанан 10, Ритц 48, Ветлесен 76
Рейкьявик, “Фрамветлюр”
“Акюрейри” Исландия – “Дандолк” Ирландия 3:1
Голы: Адальстейнссон 28, Хаукссон 37, Хаукссон 45 – Келли 32
Энсхеде, “Твенте Стэдиум”
“Твенте” Нидерланды – “Хаммарбю” Швеция 1:0
Гол: Стейн 53
Осиек, “Опус Арена”
“Осиек” Хорватия – “Залаэгерсег” Венгрия 1:0
Гол: Миерес 90+1
Стамбул, “Бешикташ Парк”
“Бешикташ” Турция – “Тирана” Албания 3:1
Голы: Бюлют 21, Мулека 42, Кылычсой 90+4 – Кайна 83
Беэр-Шева, “Тото Тернер”
“Хапоэль” Беэр-Шева, Израиль – “Паневежис” Литва 1:0
Гол: Элиас 34
Целе, Стадион Целе”
“Целе” Словения – “Витория” Португалия 3:4
Голы: Бобичанец 1, Матко 59, Эдмилсон 90+6 – Жота Силва 25, Андре Силва 35, Амаро 70, Ногейра 80
Приштина, “Фадиль Вокри”
“Дукаджини” Косово – “Риека” Хорватия 0:1
Гол: Янкович 29
Вена, “Виола Парк”
“Аустрия” Австрия – “Борац Баня-Лука” Босния и Герцеговина 1:0
Гол: Табакович 90+4
Познань, “Познань Стэдиум”
“Лех” Познань, Польша – “Кауно Жальгирис” Литва 3:1
Голы: Хотич 10, Милич 40, Муравский 45+1 – Фасе 56
Белфаст, “Виндзор Парк”
“Линфилд” Северная Ирландия – “Погонь Польша” 2:5
Голы: Финлайсон 54, Холл 79 – Гросицки 13 (пен.), Гамбоа 39, Малец 62, Кулурис 65, Форнальчик 90+4
Дерри, “Брэндивелл”
“Дерри Сити” Ирландия – “КуПС” Финляндия 2:1
Голы: Патчинг 67, Кавано 78 – Видьеског 44 (пен.)
Скопье, “Национальная Арена Тодор Проески”
“Шкупи” Северная Македония – “Левски” Болгария 0:2
Голы: Велтон 30, Роналду 90+3
Белфаст, “Сивью”
“Крузейдерс” Северная Ирландия – “Русенборг” Норвегия 2:2
Голы: Лоури 7, Рейтан 72 (авт.) – Хольсе 25, Сатер 37 (пен.)
Сараево, “Грбавица”
“Железничар” Босния и Герцеговина – “Нефтчи” Азербайджан 2:2
Голы: Харачич 13, Амоа 45+8 – Косорич 44 (авт.), Гаджиев 90+4
Подгорица, “DG Арена”
“Сутьеска” Черногория – “Санта-Клара” Андорра 2:0
Голы: Шалетич 24, Стрикович 73
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