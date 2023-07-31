  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. ЛК. Шанс Ворсклы избавиться от проклятия, соперник для Динамо. Об ответных матчах второго квалификационного раунда
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛК. Шанс Ворсклы избавиться от проклятия, соперник для Динамо. Об ответных матчах второго квалификационного раунда

Лига конференций
(1 голосов)

Анонс ответных матчей второго раунда отбора Лиги конференций

ЛК. Шанс Ворсклы избавиться от проклятия, соперник для Динамо. Об ответных матчах второго квалификационного раунда

фото - ФК Ворскла

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выйдут в третий квалификационный раунд, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей – третье августа 2023-го года. Но некоторые матчи состоятся раньше.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Наибольший интерес Украины заключается в возможности "Ворсклы" преодолеть проклятие второго квалификационного раунда. Дважды подряд украинская команда вылетала из турнира именно на этом этапе. Примечательно, что в прошлом году также была победа в первом матче (над АИКом), но поражение – во втором.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига конференций. 03.08.2023

  • "Дила" (Грузия) 20:00 "Ворскла" (Украина) (первый матч – 1:2).

Вариант, что "Ворскла" пройдет дальше, нельзя не держать в голове. В этом контексте важен матч, в котором определяется потенциальный соперник "Ворсклы" в третьем квалификационном раунде. Кроме того, в этой паре играет представитель одного из конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.

  • "Войводина" (Сербия) 21:00 АПОЭЛ (Кипр) (первый матч – 1:2).

Точно будет представлено в третьем квалификационном раунде турнира киевское "Динамо". Его соперник определяется в греческо-армянском противостоянии.

  • "Арис" (Греция) 21:25 "Арарат-Армения" (Армения) (первый матч – 1:1).

Далее – список противостояний, в которых соревнуются представители конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Важно отметить, что в некоторых парах интересы накладываются друг на друга. Например, в паре "Аданадемирспор" - ЧФР Клуж в контексте украинской борьбы за высокие позиции в Таблице коэффициентов выгодно, чтобы дальше не прошел представитель Турции. Однако вылет "Клужа" гарантирует, что "Динамо" (и "Днепр-1") не встретится в раунде плей-офф с "Фиорентиной".

Приоритетность интересов – борьба в Таблице коэффициентов, а уже потом – влияние на корзины и на формирование списка потенциальных соперников.

Лига конференций. 01.08.2023

  • "Зимбру" (Молдова) 20:30 "Фенербахче" (Турция) (первый матч – 0:5).

Лига конференций. 03.08.2023

  • "Тобол" (Казахстан) 17:00 "Базель" (Швейцария) (первый матч – 3:1);
  • "Паневежис" (Литва) 19:00 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) (первый матч – 0:1);
  • "Петрокуб" (Молдова) 20:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) (первый матч – 0:3);
  • "Русенборг" (Норвегия) 20:00 "Крузейдерс" (Северная Ирландия) (первый матч – 2:2);
  • "Богеминас-1905" (Чехия) 20:05 "Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 0:3)*;
  • "Бейтар" (Израиль) 20:30 ПАОК (Греция) (первый матч – 0:0);
  • "Прогресс" (Люксембург) 20:30 "Мидтьюлланн" (Дания) (первый матч – 0:2);
  • "Аданадемирспор" (Турция) 21:00 ЧФР Клуж (Румыния) (первый матч – 1:1);
  • "Дрита" (Косово) 21:00 "Виктория" (Чехия) (первый матч – 0:0);
  • "Орхус" (Дания) 21:00 "Брюгге" (Бельгия) (первый матч – 0:3);
  • "Тирана" (Албания) 21:00 "Бешикташ" (Турция) (первый матч – 1:3);
  • "Люцерн" (Швейцария) 21:45 "Юргорден" (Швеция) (первый матч – 2:1).

* - в этом противостоянии сойдутся представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.

Важны также пары, в которых определяются потенциальные соперники представителей конкурентов Украины в третьем раунде квалификации.

Лига конференций. 02.08.2023

  • АЭК (Ларнака, Кипр) 20:00 "Торпедо" (Жодино, Беларусь) (первый матч – 3:2) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
  • "Дюдделанж" (Люксембург) 20:30 "Гзира" (Мальта) (первый матч – 0:2) – определяется потенциальный соперник "Виктории" (Чехия).

Лига конференций. 03.08.2023

  • "Пюник" (Армения) 18:00 "Кальмар" (Швеция) (первый матч – 2:1) – определяется соперник "Буде-Глимта" (Норвегия) или "Богемианса-1905" (Чехия);
  • КуПС (Финляндия) 19:00 "Дерри Сити" (Ирландия) (первый матч – 1:2) – определяется потенциальный соперник "Базеля" (Швейцария);
  • "Сабах" (Азербайджан) 19:00 РФШ (Латвия) (первый матч – 2:0) – определяется соперник "Партизана" (Сербия);
  • "Залаэгерсег" (Венгрия) 19:45 "Осиек" (Хорватия) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Аданадемирспора" (Турция);
  • "Левски" (Болгария) 20:00 "Шкупи" (Северная Македония) (первый матч – 2:0) – определяется потенциальный соперник "Хапоэля" (Беер-Шева, Израиль);
  • "Нефтчи" (Азербайджан) 20:00 "Железничар" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 2:2) – определяется потенциальный соперник "Бешикташа" (Турция);
  • "Омония" (Кипр) 20:00 "Габала" (Азербайджан) (первый матч – 3:2) – определяется потенциальный соперник "Мидтьюлланна" (Дания);
  • "Хиберниан" (Шотландия) 21:15 "Интер Эскальдес" (Андорра) (первый матч – 1:2) – определяется потенциальный соперник "Люцерна" (Швейцария);
  • "Марибор" (Словения) 21:30 "Дифферданж" (Люксембург) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Фенербахче" (Турция);
  • FCSB (Румыния) 21:30 ЦСКА-1948 (Болгария) (первый матч – 1:0) – определяется потенциальный соперник "Норшелланна" (Дания);
  • "Дандалк" (Ирландия) 21:45 "Акурейри" (Исландия) (первый матч – 1:3) – определяется потенциальный соперник "Орхуса" (Дания).

Среди других пар выделяем те, у которых есть команды с высшим личным рейтингом, чем у представителей Украины. В случае выхода в группу (и если там окажутся "Динамо", "Заря", "Днепр-1", "Ворскла"), они могут способствовать опусканию украинских полпредов.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Могут влиять на снижение корзины "Динамо", "Зари", "Днепра-1" и "Ворсклы":

Лига конференций. 03.08.2023

  • "Жилина" (Словакия) 21:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч – 1:5).

Могут влиять на снижение корзины "Зари", "Днепра-1" и "Ворсклы":

Лига конференций. 03.08.2023

  • "Кауно Жальгирис" (Литва) 19:00 "Лех" (Польша) (первый матч – 1:3);
  • "Шемрок Роверс (Ирландия) 22:00 "Ференцварош" (Венгрия) (первый матч – 0:4) (в этой паре "Ференцварош" снижает корзину всех трех украинских команд, а "Шемрок Роверс" – только "Днепра-1" и "Ворсклы").

Могут влиять на снижение корзины "Днепра-1" и "Ворсклы":

Лига конференций. 01.08.2023

  • "Свифт" (Люксембург) 21:00 "Нью-Сейнтс" (Уэльс) (первый матч – 1:1).

Лига конференций. 03.08.2023

  • "Спартак" (Трнава, Словакия) 18:30 "Ауда" (Литва) (первый матч – 1:1);
  • "Погонь" (Польша) 19:00 "Линфилд" (Северная Ирландия) (первый матч – 5:2);
  • "Сепси" (Румыния) 20:00 ЦСКА (София, Болгария) (первый матч – 2:0);
  • "Рига" (Латвия) 20:00 "Кечкемет" (Венгрия) (первый матч – 1:2);
  • "Хаммарбю" (Швеция) 21:00 "Твенте" (Нидерланды) (первый матч – 0:1);
  • "Риека" (Хорватия) 21:15 "Дукаджини" (Косово) (первый матч – 1:0);
  • "Легия" (Польша) 22:00 "Ордабасы" (Казахстан) (первый матч – 2:2);
  • "Витория" (Гимарайнш, Португалия) 22:15 "Целе" (Словения) (первый матч – 4:3).

Могут влиять на снижение корзины "Ворсклы":

Лига конференций. 01.08.2023

  • "Будучность" (Черногория) 22:00 "Струга" (Северная Македония) (первый матч – 0:1).

Лига конференций. 03.08.2023

  • "Санта Колома" (Андорра) 18:00 "Сутьеска" (Черногория) (первый матч – 0:2);
  • "Динамо" (Тбилиси, Грузия) 19:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта) (первый матч – 1:2).
  • "Борац" (Босния и Герцеговина) 21:30 "Аустрия" (Австрия) (первый матч – 0:1);
  • "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс) 21:45 Б36 Торсхавн (Фарерские острова) (первый матч – 1:2);
  • "Дебрецен" (Венгрия) 22:00 "Алашкерт" (Армения) (первый матч – 1:0).

Следовательно, среди 53-х пар второго квалификационного раунда не затрагивающими интересы Украины являются только шесть.

Остальные матчи:

Лига конференций. 01.08.2023

  • "Валмиера" (Латвия) 18:00 "Тре Пенне" (Сан-Марино) (первый матч – 3:0);
  • "Бальцан (Мальта) 20:30 "Ниман" (Беларусь) (первый матч – 0:2);
  • "Партизани" (Албания) 21:45 "Интер Эскальдес" (Андорра) (первый матч – 1:0).

Лига конференций. 03.08.2023

  • "Актобе (Казахстан) 19:00" Торпедо (Кутаиси, Грузия) (первый матч – 4:1);
  • "Урарту" (Армения) 19:00 "Фарул" (Румыния) (первый матч – 2:3);
  • "Ларн" (Северная Ирландия) 21:30 "Балкани" (Косово) (первый матч – 0:3).

По теме
yellow-arrow
Луческу дал прогноз, кто станет соперником Динамо в квалификации Лиги конференций
yellow-arrow
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги конференций
yellow-arrow
Официально. Фиорентина заменит Ювентус в Лиге конференций
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Второй квалификационный раунд Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде