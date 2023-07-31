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ЛК. Шанс Ворсклы избавиться от проклятия, соперник для Динамо. Об ответных матчах второго квалификационного раунда
Анонс ответных матчей второго раунда отбора Лиги конференций
фото - ФК Ворскла
Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выйдут в третий квалификационный раунд, проигравшие попрощаются с еврокубками.
Первые матчи состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей – третье августа 2023-го года. Но некоторые матчи состоятся раньше.
Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football
Наибольший интерес Украины заключается в возможности "Ворсклы" преодолеть проклятие второго квалификационного раунда. Дважды подряд украинская команда вылетала из турнира именно на этом этапе. Примечательно, что в прошлом году также была победа в первом матче (над АИКом), но поражение – во втором.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Дила" (Грузия) 20:00 "Ворскла" (Украина) (первый матч – 1:2).
Вариант, что "Ворскла" пройдет дальше, нельзя не держать в голове. В этом контексте важен матч, в котором определяется потенциальный соперник "Ворсклы" в третьем квалификационном раунде. Кроме того, в этой паре играет представитель одного из конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.
- "Войводина" (Сербия) 21:00 АПОЭЛ (Кипр) (первый матч – 1:2).
Точно будет представлено в третьем квалификационном раунде турнира киевское "Динамо". Его соперник определяется в греческо-армянском противостоянии.
- "Арис" (Греция) 21:25 "Арарат-Армения" (Армения) (первый матч – 1:1).
Далее – список противостояний, в которых соревнуются представители конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Важно отметить, что в некоторых парах интересы накладываются друг на друга. Например, в паре "Аданадемирспор" - ЧФР Клуж в контексте украинской борьбы за высокие позиции в Таблице коэффициентов выгодно, чтобы дальше не прошел представитель Турции. Однако вылет "Клужа" гарантирует, что "Динамо" (и "Днепр-1") не встретится в раунде плей-офф с "Фиорентиной".
Приоритетность интересов – борьба в Таблице коэффициентов, а уже потом – влияние на корзины и на формирование списка потенциальных соперников.
- "Зимбру" (Молдова) 20:30 "Фенербахче" (Турция) (первый матч – 0:5).
- "Тобол" (Казахстан) 17:00 "Базель" (Швейцария) (первый матч – 3:1);
- "Паневежис" (Литва) 19:00 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) (первый матч – 0:1);
- "Петрокуб" (Молдова) 20:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) (первый матч – 0:3);
- "Русенборг" (Норвегия) 20:00 "Крузейдерс" (Северная Ирландия) (первый матч – 2:2);
- "Богеминас-1905" (Чехия) 20:05 "Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 0:3)*;
- "Бейтар" (Израиль) 20:30 ПАОК (Греция) (первый матч – 0:0);
- "Прогресс" (Люксембург) 20:30 "Мидтьюлланн" (Дания) (первый матч – 0:2);
- "Аданадемирспор" (Турция) 21:00 ЧФР Клуж (Румыния) (первый матч – 1:1);
- "Дрита" (Косово) 21:00 "Виктория" (Чехия) (первый матч – 0:0);
- "Орхус" (Дания) 21:00 "Брюгге" (Бельгия) (первый матч – 0:3);
- "Тирана" (Албания) 21:00 "Бешикташ" (Турция) (первый матч – 1:3);
- "Люцерн" (Швейцария) 21:45 "Юргорден" (Швеция) (первый матч – 2:1).
* - в этом противостоянии сойдутся представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов.
Важны также пары, в которых определяются потенциальные соперники представителей конкурентов Украины в третьем раунде квалификации.
- АЭК (Ларнака, Кипр) 20:00 "Торпедо" (Жодино, Беларусь) (первый матч – 3:2) – определяется потенциальный соперник "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- "Дюдделанж" (Люксембург) 20:30 "Гзира" (Мальта) (первый матч – 0:2) – определяется потенциальный соперник "Виктории" (Чехия).
- "Пюник" (Армения) 18:00 "Кальмар" (Швеция) (первый матч – 2:1) – определяется соперник "Буде-Глимта" (Норвегия) или "Богемианса-1905" (Чехия);
- КуПС (Финляндия) 19:00 "Дерри Сити" (Ирландия) (первый матч – 1:2) – определяется потенциальный соперник "Базеля" (Швейцария);
- "Сабах" (Азербайджан) 19:00 РФШ (Латвия) (первый матч – 2:0) – определяется соперник "Партизана" (Сербия);
- "Залаэгерсег" (Венгрия) 19:45 "Осиек" (Хорватия) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник "Аданадемирспора" (Турция);
- "Левски" (Болгария) 20:00 "Шкупи" (Северная Македония) (первый матч – 2:0) – определяется потенциальный соперник "Хапоэля" (Беер-Шева, Израиль);
- "Нефтчи" (Азербайджан) 20:00 "Железничар" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 2:2) – определяется потенциальный соперник "Бешикташа" (Турция);
- "Омония" (Кипр) 20:00 "Габала" (Азербайджан) (первый матч – 3:2) – определяется потенциальный соперник "Мидтьюлланна" (Дания);
- "Хиберниан" (Шотландия) 21:15 "Интер Эскальдес" (Андорра) (первый матч – 1:2) – определяется потенциальный соперник "Люцерна" (Швейцария);
- "Марибор" (Словения) 21:30 "Дифферданж" (Люксембург) (первый матч – 1:1) – определяется потенциальный соперник "Фенербахче" (Турция);
- FCSB (Румыния) 21:30 ЦСКА-1948 (Болгария) (первый матч – 1:0) – определяется потенциальный соперник "Норшелланна" (Дания);
- "Дандалк" (Ирландия) 21:45 "Акурейри" (Исландия) (первый матч – 1:3) – определяется потенциальный соперник "Орхуса" (Дания).
Среди других пар выделяем те, у которых есть команды с высшим личным рейтингом, чем у представителей Украины. В случае выхода в группу (и если там окажутся "Динамо", "Заря", "Днепр-1", "Ворскла"), они могут способствовать опусканию украинских полпредов.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
Могут влиять на снижение корзины "Динамо", "Зари", "Днепра-1" и "Ворсклы":
- "Жилина" (Словакия) 21:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч – 1:5).
Могут влиять на снижение корзины "Зари", "Днепра-1" и "Ворсклы":
- "Кауно Жальгирис" (Литва) 19:00 "Лех" (Польша) (первый матч – 1:3);
- "Шемрок Роверс (Ирландия) 22:00 "Ференцварош" (Венгрия) (первый матч – 0:4) (в этой паре "Ференцварош" снижает корзину всех трех украинских команд, а "Шемрок Роверс" – только "Днепра-1" и "Ворсклы").
Могут влиять на снижение корзины "Днепра-1" и "Ворсклы":
- "Свифт" (Люксембург) 21:00 "Нью-Сейнтс" (Уэльс) (первый матч – 1:1).
- "Спартак" (Трнава, Словакия) 18:30 "Ауда" (Литва) (первый матч – 1:1);
- "Погонь" (Польша) 19:00 "Линфилд" (Северная Ирландия) (первый матч – 5:2);
- "Сепси" (Румыния) 20:00 ЦСКА (София, Болгария) (первый матч – 2:0);
- "Рига" (Латвия) 20:00 "Кечкемет" (Венгрия) (первый матч – 1:2);
- "Хаммарбю" (Швеция) 21:00 "Твенте" (Нидерланды) (первый матч – 0:1);
- "Риека" (Хорватия) 21:15 "Дукаджини" (Косово) (первый матч – 1:0);
- "Легия" (Польша) 22:00 "Ордабасы" (Казахстан) (первый матч – 2:2);
- "Витория" (Гимарайнш, Португалия) 22:15 "Целе" (Словения) (первый матч – 4:3).
Могут влиять на снижение корзины "Ворсклы":
- "Будучность" (Черногория) 22:00 "Струга" (Северная Македония) (первый матч – 0:1).
- "Санта Колома" (Андорра) 18:00 "Сутьеска" (Черногория) (первый матч – 0:2);
- "Динамо" (Тбилиси, Грузия) 19:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта) (первый матч – 1:2).
- "Борац" (Босния и Герцеговина) 21:30 "Аустрия" (Австрия) (первый матч – 0:1);
- "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс) 21:45 Б36 Торсхавн (Фарерские острова) (первый матч – 1:2);
- "Дебрецен" (Венгрия) 22:00 "Алашкерт" (Армения) (первый матч – 1:0).
Следовательно, среди 53-х пар второго квалификационного раунда не затрагивающими интересы Украины являются только шесть.
Остальные матчи:
- "Валмиера" (Латвия) 18:00 "Тре Пенне" (Сан-Марино) (первый матч – 3:0);
- "Бальцан (Мальта) 20:30 "Ниман" (Беларусь) (первый матч – 0:2);
- "Партизани" (Албания) 21:45 "Интер Эскальдес" (Андорра) (первый матч – 1:0).
- "Актобе (Казахстан) 19:00" Торпедо (Кутаиси, Грузия) (первый матч – 4:1);
- "Урарту" (Армения) 19:00 "Фарул" (Румыния) (первый матч – 2:3);
- "Ларн" (Северная Ирландия) 21:30 "Балкани" (Косово) (первый матч – 0:3).
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