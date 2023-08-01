Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛК. Валмиера без Желизко уничтожила чемпиона Сан-Марино
Ответные матчи второго квалификационного раунду
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos
Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выйдут в третий квалификационный раунд, проигравшие попрощаются с еврокубками.
Первые матчи состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей – третье августа 2023-го года. Но некоторые матчи состоялись раньше.
"Валмиера" (Латвия) - "Тре Пенне" (Сан-Марино) 7:0 (первый матч - 3:0)
Голы: Тонишевс 3, Нигретти (автогол) 6, Вейпс 9, Карамани 12, Тонишевс 68, Ндойе 73, Яунземс 90+3
Матч примечателен тем, что в нем определился первый чемпион, окончивший для себя еврокубковый сезон 2023/24. Ожидаемо, что это чемпион Сан-Марино. Хотя, возможно, немного неожиданно, что проиграл "Тре Пенне" с таким крупным счетом – 0:10 по сумме двух матчей.
За "Валмиеру" не играл Иван Желизко. Он близок к переходу в гданьскую "Лехию".
Популярное сейчас
- Не смог убедить ван Леувена. 19-летний защитник Шахтера будет искать новую команду
- Днепр-1 пожалуется в УЕФА на Панатинаикос. Часть игроков пропустит матч из-за отравления
- Комитет арбитров УАФ признал ошибку судьи матча Александрия - Кривбасс
- ЛК. Шанс Ворсклы избавиться от проклятия, соперник для Динамо. Об ответных матчах второго квалификационного раунда
- Сексуальная звезда чемпионата мира Ивана Кнолл засветилась в компании звезды НБА. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО