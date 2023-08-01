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ЛК. Валмиера без Желизко уничтожила чемпиона Сан-Марино

Лига конференций
(1 голосов)

Ответные матчи второго квалификационного раунду

ЛК. Валмиера без Желизко уничтожила чемпиона Сан-Марино

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выйдут в третий квалификационный раунд, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей – третье августа 2023-го года. Но некоторые матчи состоялись раньше.

Лига конференций. 01.08.2023

"Валмиера" (Латвия) - "Тре Пенне" (Сан-Марино) 7:0 (первый матч - 3:0)
Голы: Тонишевс 3, Нигретти (автогол) 6, Вейпс 9, Карамани 12, Тонишевс 68, Ндойе 73, Яунземс 90+3

Матч примечателен тем, что в нем определился первый чемпион, окончивший для себя еврокубковый сезон 2023/24. Ожидаемо, что это чемпион Сан-Марино. Хотя, возможно, немного неожиданно, что проиграл "Тре Пенне" с таким крупным счетом – 0:10 по сумме двух матчей.

За "Валмиеру" не играл Иван Желизко. Он близок к переходу в гданьскую "Лехию".

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В статье: Второй квалификационный раунд Лига конференций
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