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ЛК. Представитель страны-подстилки вылетает от грозы украинских клубов

Лига конференций
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Ответные матчи второго квалификационного раунду

ЛК. Представитель страны-подстилки вылетает от грозы украинских клубов

scdnipro1.com.ua

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выйдут в третий квалификационный раунд, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей – третье августа 2023-го года. Но некоторые матчи состоялись раньше.

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АЭК (Ларнака, Кипр) – "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь) 1:1 (первый матч – 3:2)
Голы: Понс 90+6 – Горбачик 90+8

Уровень белорусского футбола мы оценили по противостоянию БАТЭ с "Арисом", в котором команда из страны-подстилки агрессоров получила одиннадцать мячей. "Торпедо-БелАЗ" выступил более достойно, но крепкий АЭК не прошел. Хотя злорадствовать в этом конкретном случае не стоит: об этот АЭК взламывали зубки и украинские топовые команды.

Украинец Александр Батищев отыграл за "Торпедо-БелАЗ" отыграл 82 минуты.

"Дюделанж" (Люксембург) – "Гзира" (Мальта) 2:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Хаджи 38, Хаджи 84 – Виксон 87

Обе команды могут снижать позиции "Ворсклы" в групповом этапе Лиги конференций. Но "Дюделанж" кроме "Ворсклы" может еще влиять и на позиции "Днепра-1". Проход представителя Мальты, добытый на характере, можно считать оптимальным в этой паре результатом для болельщиков украинской Таблицы коэффициентов.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

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В статье: Второй квалификационный раунд Лига конференций
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