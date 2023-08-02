ЛК. Представитель страны-подстилки вылетает от грозы украинских клубов

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 106 команд, разделенных на 53 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр выйдут в третий квалификационный раунд, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей – третье августа 2023-го года. Но некоторые матчи состоялись раньше.

АЭК (Ларнака, Кипр) – "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь) 1:1 (первый матч – 3:2)

Голы: Понс 90+6 – Горбачик 90+8

Уровень белорусского футбола мы оценили по противостоянию БАТЭ с "Арисом", в котором команда из страны-подстилки агрессоров получила одиннадцать мячей. "Торпедо-БелАЗ" выступил более достойно, но крепкий АЭК не прошел. Хотя злорадствовать в этом конкретном случае не стоит: об этот АЭК взламывали зубки и украинские топовые команды.

Украинец Александр Батищев отыграл за "Торпедо-БелАЗ" отыграл 82 минуты.

"Дюделанж" (Люксембург) – "Гзира" (Мальта) 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Хаджи 38, Хаджи 84 – Виксон 87

Обе команды могут снижать позиции "Ворсклы" в групповом этапе Лиги конференций. Но "Дюделанж" кроме "Ворсклы" может еще влиять и на позиции "Днепра-1". Проход представителя Мальты, добытый на характере, можно считать оптимальным в этой паре результатом для болельщиков украинской Таблицы коэффициентов.