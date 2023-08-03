ЛК. Ещё один бенефис Безуса и удивительный камбек Риги

Лига конференций, квалификация

2-й отборочный раунд. Ответные матчи

Никосия, ГСП

Омония (Кипр) – Габала (Азербайджан) 4:1

(Общий счёт – 7:3)

Голы: Безус 5, 30 (п), Ланг 38 Кулибали 59 – Айзея 56

Роман Безус демонстрирует феноменальную форму на старте сезона. Украинский легионер положил хет-трик в первой игре в Азербайджане, но этого хватило лишь для минимальной выездной победы. Поэтому неделю спустя украинец оформил ещё и дубль, лишив "Габалу" любых надежд на проход дальше.

В дебюте Безус классно открылся в штрафной и со второй попытки замкнул навес с левого фланга, а через 25 минут хладнокровно исполнил пенальти. Ещё до перерыва Ланг добил "Габалу" ещё одним голом. Второй тайм интереса уже не представлял.

Иерусалим, Тедди

Бейтар И (Израиль) – ПАОК (Греция) 1:2

(Общий счёт – 1:2)

Голы: Фрайдей 45+7 – Готлив 12 (аг), Брэндон 45+1, Томас 90+2, Константелиас 90+6

Удаление: Дуглас Аугусто 40 (ПАОК)

"Бейтар" здорово потрепал нервы одному из фаворитов отбора ПАОКу. Греки пассивно провели первую встречу, но быстро размочили счёт в противостоянии – уже на 12-й минуте второго матча Готлив отправил мяч в свои ворота. Но под конец тайма Дуглас Аугусто грубым фолом оставил ПАОК в меньшинстве, придав битве нешуточную интригу.

До перерыва соперники обменялись голами Брэндона и Фрайдея. Вторая половина прошла под шквальным огнём "Бейтара", но ПАОК выстоял, и добил оппонента в добавленное время.

Рига, Сконто

Рига (Латвия) – Кечкемет (Венгрия) 3:1

(Общий счёт – 4:3)

Голы: Музинга 62, Манкенда 90+5, Нгом 120+2 – Ваго 8

Настоящее чудо сотворила "Рига". Проиграв "Кечкемету" в Венгрии 1:2, латвийцы к тому же пропустили и в дебюте второй игры. "Рига" пришла в себя почти спустя час, но их решимости в заключительный отрезок хватило для героического камбека. Музинга вернул интригу на 62-й минуте, после чего Манкенда аж на 5-й компенсированной перевёл игру в экстра-таймы. "Кечкемет" отчаянно держался в дополнительное время, но хозяев было не остановить. За мгновения до финального свистка Нгом вывел "Ригу" в следующий раунд.

Залаэгерсег, ЗТЕ

Залаэгерсег (Венгрия) – Осиек (Хорватия) 1:2

(Общий счёт – 1:3)

Голы: Икоба 82 – Гергеньи 9 (аг), Шполярич 73

"Осиек" повторно переиграл "Залаэгерсег" и на выезде. Венграм игру испортил автогол Гергеньи на 9-й минуте, увеличивший разрыв до двух голов. ЗТЕ после долгих попыток наконец нашёл свой гол усилиями Икобы на 82-й минуте, но к тому моменту счёт был уже 0:3 в пользу хорватского коллектива.

За "Залаэгерсег" всю игру отыграл выпускник "Днепра" Александр Сафронов, а по ту сторону Александр Драмбаев упорно оборонял свой левый фланг все 90 минут.

София, Георгий Аспарухов

Левски (Болгария) – Шкупи (Северная Македония) 1:0

(Общий счёт – 3:0)

Гол: Петков 90+11

"Левски" хладнокровно держал под контролем ответную игру против "Шкупи" после 0:2 в Македонии, и даже сумел повторно выиграть за счёт позднего гола суперсаба Марина Петкова. "Шкупи" же во втором матче нанёс меньше ударов в створ (2), чем им нужно было забивать. Без шансов.

Сфынту-Георге, Арена Сепси

Сепси (Румыния) – ЦСКА София (Болгария) 4:0

(Общий счёт – 6:0)

Голы: Матей 19 (п), Аганович 70, Варга 90, Алими 90+5 (п)

А вот другой представитель Софии сегодня с треском провалился, потерпев крупнейшее поражение игрового дня. Надежду ЦСКА совершить камбек с 0:2 быстро убил глупый пенальти, реализованный Матеем. После этого "Сепси" успокоился, и вернулся в игру лишь на последние 20 минут, когда ЦСКА осуществил последние попытки штурма. В итоге навала ЦСКА завершилась ещё тремя пропущенными мячами.

Баку, 8-й километр

Нефтчи (Азербайджан) – Железничар (Босния и Герцеговина) 2:0

(Общий счёт – 4:2)

Голы: Сайеф 20, Матиас 68

Честь Азербайджана после фиаско "Габалы" отстоял серебряный призёр последнего чемпионата страны "Нефтчи". После 2:2 в Сараево неделей ранее "Нефтчи" уверенно переиграл "Железничар" во второй игре. Сайеф закономерно вывел хозяев вперёд в середине первого тайма. "Железничар" ненадолго перехватил инициативу после перерыва, но вскоре Матиас снял все вопросы, и "Нефтчи" комфортно прошёл в следующий раунд.

Кишинев, Зимбру

Петрокуб (Молдова) – Маккаби ТА (Израиль) 0:2

(Общий счёт – 0:5)

Голы: Гиагон 90+1, Дор Перец 90+3

Проход "Маккаби" из Тель-Авива после разгрома "Петрокуба" в первой игре не вызывал вопросов. Но парни Робби Кина перестраховались и навязали аутсайдеру закрытый поединок. Лишь в компенсированное ко второму тайму время "Маккаби" пошел забивать, когда "Петрокуб" откровенно бросил играть в футбол. Гиагон и Дор Перец соперников за это наказали.

Прага, Летна

Богемианс-1905 (Чехия) – Буде-Глимт (Норвегия) 2:4

(Общий счёт – 2:7)

Голы: Матоушек 26, Кржапка 55 – Серли 22, Мумбанья 42, Берг 78, Серенсен 87

Ночной кошмар Жозе Моуриньо "Буде-Глимт" летом потерял немало ключевых футболистов, но играть в веселый футбол норвежцы не перестали. "Богемиансу" снова досталось – если первую игру чехи проиграли 1:2, то во втором матче с таким счётом они проиграли оба тайма. Отметим обоюдное желание команд играть остро – в плей-офф такое увидишь редко.

Дифферданж, Мюнисипаль

Прогрес (Люксембург) – Митьюлланд (Дания) 2:1

(Общий счёт – 2:3)

Голы: де Алмейда 15, 52 – Чилуфья 112

Сенсацией едва не закончился приезд грозного по меркам отбора "Митьюлланда" в скромный Дифферданж. Малюсенькая арена Мюнисипаль едва не стала свидетельницей чуда – "Прогрес" неожиданно отыграл двухголевой дефицит благодаря дублю Майрона де Алмейды. "Митьюлланд" в ответ грозно атаковал, но долгожданного облегчения пришлось ожидать аж до 112-й минуты, когда Чилуфья наконец уложил мяч в сетку ворот дерзких люксембуржцев.